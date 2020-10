Va juca Ronaldo impotriva Barcelonei lui Messi? Starul portughez va primi in urmatoarele ore rezultatul testului Covid! 

Conform jurnalistilor de la Tuttosport, starul portughez a efectuat un test in decursul zilei de miercuri si asteapta rezultatul pentru a sti daca va putea evolua impotriva Barcelonei lui Messi in a doua etapa a grupelor Ligii Campionilor.

Pentru a fi respectat protocolul impus de UEFA, si pentru ca Ronaldo sa poata fi inclus in lotul pentru aceasta partida, este necesar ca fotbalistul portughez sa fie negativ la acest test. In caz contrar, starul portughez va absenta de la super duelul cu Lionel Messi de miercuri.

Intrucat protocolul din Italia nu este atat de strict precum cel impus de UEFA, in cazul in care rezultatul testului va fi negativ, Ronaldo va putea evolua in weekend contra lui Hellas Verona in etapa a 5-a din Serie A.

Juve must send the documentation to UEFA today on the state of health of Cristiano Ronaldo, who is asymptomatic and doing well. That's a necessary first step. He will be able to play against Barcelona with a negative buffer. [Sky] pic.twitter.com/YwcKDTs36A