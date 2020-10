Debutul lui Mihaila la Parma se amana! Ce se intampla cu fotbalistul transferat de la Craiova pe 9 milioane de euro

Debutul fotbalistului de 20 de ani la echipa care ocupa in prezent locul 18 in Serie A se amana insa din cauza unor probleme medicale. Conform jurnalistilor de la Parma Live, Mihaila nu a facut niciun antrenament alaturi de colegii sai, intrucat nu s-a recuperat in totalitate dupa pubalgia suferita pe cand evolua pentru Craiova.

Astfel, sansele lui Mihaila de a fi inclus in lotul pentru meciul de duminica impotriva nou-promovatei Spezia sunt foarte reduse.

Extrema stanga ar putea bifa primele minute in tricoul noii echipe la meciul de cupa contra Pescarei, de pe 28 octombrie.

Valentin Mihaila are un salariu de 50.000 de euro pe luna la Parma, acesta urmand sa creasca de la sezon la sezon. Totodata, in contractul lui Mihaila mai sunt trecute si anumite bonusuri de performanta.