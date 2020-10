Mirel Radoi face lumina in cazul lui Ianis Hagi! "Am avut o discutie si am reglat lucrurile, chiar daca el a spus ce a spus"

Mirel Radoi a avut un schimb de replici cu Ianis Hagi dupa ultimele meciuri ale echipei nationale.

Ianis Hagi nu a reusit sa impresioneze in ultimele meciuri de la echipa nationala, iar mijlocasul lui Rangers a motivat jocul sau mai putin reusit pe seama faptului ca a fost nevoit sa alerge dupa mingii, iar in momentul in care intra in posesia balonului era prea extenuat sa mai poata crea ceva.

Mirel Radoi a fost deranjat de declaratia lui Ianis si i-a raspuns imediat dupa acele declaratii: 'Daca nu iti place sa tii de minge, alearga dupa ea.'

Selectionerul a lamurit situatia dintre el si Ianis Hagi si spune ca au avut o discutie si totul s-a rezolvat:

"Nu putem sa ne asteptam mereu la Ianis ca sa rezolve un joc, sa fie decisiv. Ar insemna si o presiune in plus pentru el. El trebuie sa isi aleaga foarte bine momentele cand trebuie sa dribleze, cand trebuie sa paseze. Noi am incercat cu el in 4-3-3 in lateral pentru ca facut-o foarte bine si la Rangers, dar i-am spus ca asta este o pozitie initiala, dupa care in dinamica jocului tu ajungi intre linii pentru ca e o zona unde iti place sa joci.

Dar asta nu inseamna ca mereu vom avea asteptari doar de la Ianis Hagi. In momentul de fata nu exista un conflict intre mine si el.

Chiar daca el a spus ce a spus noi am reglat lucrurile, am avut o discutie in care am punctat lucrurile care trebuiau. Atat eu, cat si el, cat si ceilalti colegi.

Poate eu percep lucrurile altfel, nu cred ca daca dau cu pumnul in masa un jucator intelege mai bine. Eu cred ca jucatorul roman poate intelege si cu o vorba buna decat sa ii aduc injurii, sau sa tip la el, sau sa intru in vestiar si sa dau cu picioru sa zbor sticle. Cred ca a trecut timpul acela in care poti schimba o atitudine doar prin brutalitate.

E clar si stie si el ca purtand numele Hagi, cu totii vor avea cel putin asteptarile pe care le-au avut de la Gheorghe Hagi. Ar trebui sa ne uitam pe cine avem de la mijloc in sus, in situatia in care noi marcam foarte putine goluri. E clar ca toata lumea este vinovata.

In spatele varfului joaca cel mai bine, dar e greu in momentul de fata sa schimbam sistemul pentru un singur jucator. Pentru ca asta ar insemna ca multi jucatori sa nu fie in primul 11 sau chiar in lot.

Din aceasta cauza ne-am gandit la un 4-3-3, tocmai pentru ca avem multi jucatori care pot fi 'numar 8'. Ne gandim pe aceleasi principii pentru a incerca sa folosim si mai multi jucatori de acest profil in partea adversa. Daca am reusi sa aducem 5 jucatori in jumatatea adversa si nu reusim sa recuperam mingea, o sa ne gandim apoi sa aducem 6 jucatori in partea adversa, 7 jucatori.

Sistemul se poate modifica, dar principiile vor fi la fel indiferent de sistemul pe care echipa il va avea. Vom incerca sa stam cat mai sus, sa facem pressing, sa avem posesie. Va trebui sa incercam sa putem sa recuperam mingea doar din pozitionare, sa facem adversarul sa greseasca pentru a recupera mingea, pentru ca stim ca la nivel fizic s-ar putea sa pierdem", a spus Mirel Radoi, la ProSport.