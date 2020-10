"Data viitoare voi merge cu 20.000 de stelisti!" Liderul galeriei FCSB povesteste despre cum a reusit sa intre pe noul stadion din Ghencea

Liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustata, a starnit marti un val de reactii dupa ce acesta ar fi postat mai multe fotografii de pe noul stadion al Stelei.

Gestul lui Gheorghe Mustata a fost catalogat de unii suporteri drept provocator, avand in vedere ca Florin Talpan ar fi declarat in repetate randuri ca echipa lui Becali nu va evolua pe acel stadion.

De asemenea, unul din apropiatii celor de la Steaua, Cristian Neagoe, ar fi declarat despre Mustata ca ar fi dat niste bani de bere la paznicii de langa stadion, pentru a intra, ori ca ar fi fost confundat datorita fularului. Liderul galeriei FCSB a dat replica, povestind cum a reusit sa aiba acces pe noul stadion al Stelei.

"Totul a fost foarte, foarte simplu. Sa stie toata lumea. Cand am plecat in Germania am trecut pe langa stadion si pe loc m-am gandit sa intru in el. Ei bine, am intrat ca in orice cladire fara paza. Am intrat ca un simplu cetatean, pentru ca oricine are dreptul sa intre acolo. Am intrat pe poarta, am intrat in stadion si chiar era cineva acolo caruia i-am cerut sa-mi faca poze. Ei bine, mi-a facut, am mai facut eu cateva filmulete si a plecat. Asta a fost tot. Am auzit ca as fi dat o bere cuiva la poarta."

"Am intrat fara sa ma intrebe cineva, ceva. Daca tot sunt ei atat de corecti, de ce nu raspund adresei noastre prin care am cerut sa ne spuna negru pe alb cum s-au facut trecerile de la CSA la Paunescu si apoi catre Gigi si toata istoria in acte. M-am simtit grozav acasa, pentru ca acolo este casa mea si a galeriei mele, cum altfel sa spun locului unde am dat zapada cu Villareal si am stat in ploaie cu Valencia, ori atator povesti minunate! Acolo e casa mea si fiti sigur ca data viitoare voi merge alaturi de cateva mii, vreo 20 de mii de stelisti, la fiecare meci. Sunt primul lider de galerie care a intrat acolo, am intrat in istorie. Acolo e casa noastra. E stadionul tuturor. Ei nu au dat niciun leu pentru construirea stadionului", a declarat Gheorghe Mustata pentru Radio Sport 1.