Standard Liege - Glasgow Rangers, LIVE TEXT, de la 19:55 | Ianis Hagi revine in Belgia! Mijlocasul roman e anuntat TITULAR: ce a declarat la conferinta de presa

Ianis Hagi incepe o noua aventura europeana alaturi de Glasgow Rangers, dupa ce in sezonul trecut a impresionat si a reusit unul dintre cele mai bune sale meciuri, impotriva portughezilor de la Braga. In turul acelei saisprezecimi, Ianis reusea sa marcheze o dubla, iar la retur a dat un assist la singurul gol al partidei.

Ianis a fost doar rezerva in derby-ul lui Rangers din campionat, castigat de echipa sa cu 2-0 impotriva lui Celtic, insa e gata sa impresioneze impotriva belgienilor de la Standard Liege:

"Evident ca asteptam cu nerabdare acest meci. A fost unul dintre obiectivele mele sa joc din nou in acest sezon de Europa. Sper sa pot avea performante mai bune decat sezonul trecut. Cred ca intreaga echipa de la Rangers s-a maturizat in ceea ce priveste parcursul european. In ultimii trei ani, Rangers a fost nevoita sa treaca mai multe tururi preliminare pentru a ajunge aici. Cu siguranta, nu a fost usor. Puteti vedea siguranta si increderea crescand, asta am simtit din prima zi aici. Acum avem multi jucatori cu experienta si stim cum sa castigam meciuri. Speram sa putem progresa si sa ajungem mai departe decat sezonul trecut, deoarece acesta trebuie sa fie obiectivul. Suntem hotarati sa incepem, am jucat atat de multe meciuri doar pentru a ajunge in faza grupelor, dar suntem din nou aici si vrem sa iesim din grupa.

Este adevarat ca am inceput sezonul asa cum ne-am propus, dar este, de asemenea, adevarat ca am fi putut sa o facem si mai bine. Suntem intr-o pozitie buna, pozitie pe care ne dorim sa o avem, dar mai avem mult de lucru.

Este de abia inceputul sezonului si mentalitatea noastra nu se va schimba pana nu ne vom atinge obiectivele. Vom avea intotdeauna mentalitatea pentru a castiga orice meci. Sunt sigur ca sansa mea va veni, acesta a fost doar primul 'Old Firm' (n. r. derby-ul cu Celtic, castigat de Rangers cu 2-0) din sezon si mai sunt de urmat. Astept cu nerabdare sa fiu implicat intr-unul dintre ele si sper ca voi fi in forma.

Acum ma gandesc doar la meciul cu Standard Liege. Ma simt foarte bine pe scena europeana, deoarece cred ca stilul meu de joc se potriveste aici. Ma simt bine la Rangers, chiar daca sunt de zece luni aici, am avut doar patru la dispozitie din cauza virusului Covid. Sunt abia la inceput, asta e sigur. Inca lucrez la chimia cu echipa, dar cred ca la fiecare joc devin mai bun. Mai sunt multe de aratat cu siguranta si sper ca voi fi si mai bun", a spus Ianis Hagi la conferinta de presa.