Mirel Radoi anunta EXPLOZIA lui Man si Coman! "Se pot transfera pe sumele dorite de FCSB!" Ce spune de neconvocarea lui Man: "A fost aceasta nebunie"

Mirel Radoi a fost contestat pentru neconvocarea lui Dennis Man la ultimele actiuni ale echipei nationale.

Mirel Radoi le-a raspuns contestatarilor si spune ca Dennis Man era in planurile sale pentru duelurile cu Islanda, Norvegia si Austria.

Selectionerul a decis sa nu se mai bazeze pe el in ultimul moment, din cauza faptului ca atacantul FCSB-ului era infectat cu Covid-19.

Radoi spune ca atat Man, cat si Florinel Coman sunt doi jucatori importanti pentru echipa nationala si daca vor fi apti din punct de vedere fizic vor fi luati in calcul pentru urmatoarea actiune a echipei nationale:

"Da, cu siguranta ca daca nu era aceasta nebunie cand a fost depistat pozitiv era in echipa nationala. Daca nu se va accidenta va fi printre jucatori pentru perioada urmatoare.

M-as bucura ca Man sa ajunga macar la echipele pe unde a fost Adi Mutu. E un jucator foarte bun care poate juca atat in lateral, cat si in pozitie centrala ca numar 10. Deja acumuleaza si forta, se vede un alt fizic, se dezvolta. E clar ca a simtit ca suferea in duelurile 1 contra 1.

E un jucator care atrage foarte mult si in perioada urmatoare atat el, cat si Florinel Coman se pot transfera pe sumele pe care FCSB si le doreste.

Cred ca daca Steaua era in Europa League si cu prezentele de la nationala, eu cred ca se puteau transfera pe aceste sume. Ar fi binevenita o noua provocare pentru ei pentru ca e varsta la care ei pot sa se mai dezvolte si fizic, dar si din punct de vedere al mentalitatii.

Daca ne uitam la meciul cu Austria cand am castigat 3-2, Coman si cu Denis Alibec au fost jucatorii care au fost putin mai sus decat media echipei. Nu am venit sa zic ca ne-au lipsit Coman, ca ne-a lipsit Chiriches. Puteam sa zic dupa meciul cu Islanda si sa imi caut scuze. Primele lucruri a fost sa ne analizam noi, staff-ul. Ce am gresit in discutiile cu jucatorii, ce am gresit la antrenamente. Nu prea vreau sa discut foarte mult de lucrurile astea externe, trebuie sa ne vedem propria analiza", a spus Mirel Radoi, la Pro Sport.