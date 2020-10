Mirel Radoi ar continua la nationala chiar si de pe locul patru in Liga Natiunilor! Ce spune despre tinerii veniti de la U21: "Pot ajunge la un nivel de performanta ca al Generatiei de Aur!" 

Mirel Radoi are in continuare incredere in strategia de promovare a tinerilor la echipa nationala si spune faptul ca nu se teme de critici.

Selectionerul este de parere ca era inevitabil ca la un moment dat sa nu se produca un schimb de generatii, vazandu-se responsabil de promovarea tinerilor la prima echipa.

"Vor veni momente cand nucleul echipei nationale va fi format din jucatorii care au facut performanta la nationala U21. Asa am ales, cu aceasta strategie, stiam ca va fi un schimb de generatii, iar asta va continua cu orice antrenor care vine la echipa nationala. Eu in continuare cred ca acesti jucatori pot ajunge la un nivel de performanta ca Generatia de Aur", a declarat Mirel Radoi pentru ProSport.

De asemenea, pe Mirel Radoi il intereseaza ca nationala sa practice un fotbal de calitate, iar in opinia lui ii este indiferent pe ce loc va termina Romania in Liga Natiunilor.





"Nu vin sa fiu numit selectionerul Romaniei doar pentru a bifa asta in CV-ul meu, va trebui sa discutam sa vedem daca au fost progrese, daca lumea e multumita de ce am incercat noi sa arata. Daca noi si Federatia nu vom fi pe aceeasi lungime de unda si nu avem aceleasi idei, atunci cineva va trebui sa vina in locul nostru. In momentul de fata, luptam in continuare pentru locul doi in aceasta grupa, la fel de bine se poate intampla sa terminam pe locul patru. Eu as fi dispus sa continui chiar si daca terminam pe locul patru, dar asta decide Federatia."

Romania este pe locul trei in grupa de Liga Natiunilor, avand 4 puncte acumulate dupa 4 partide.