Probleme cu suporterii pentru Mihai Rotaru dupa ultimele rezultate ale Craiovei! Ce ii cer fanii finantatorului din Banie si de ce il compara cu Gigi Becali

Universitatea Craiova traverseaza o perioada foarte dificila in Liga 1.

Echipa antrenata de Corneliu Papura a inregistrat o infrangere si cinci egaluri in ultimele sase etape si se afla la sase puncte in spatele liderului FCSB, in conditiile in care a condus o puna perioada de timp clasamentul din Liga 1.

Astfel, fanii craioveni sunt foarte furiosi pe antrenorul Corneliu Papura si ii cer finantatorului echipei Mihai Rotaru sa il demita si sa il inlocuiasca cu un antrenor care sa fie in viziunea lor 'demn de Universitatea Craiova".

"Peluza Nord il atentioneaza pe Mihai Rotaru ca la Craiova nu mai e acceptata mediocritatea si ca pe suporterii Stiintei nu ii incanta cu nimic micile sau marile lui tunuri din vanzari de jucatori. Suporterii Universitatii Craiova merita mult mai mult, merita performanta si o echipa care sa lupte pentru obiective demne de istoria acestui club.

Noi meritam un investitor care sa stie care e rolul lui in club, un antrenor cu personalitate, experienta si calitate, care sa nu stea drepti sau sa fie doar un breloc al finantatorului.

Il somam pe Mihai Rotaru sa numeasca un antrenor demn de Universitatea Craiova si sa inceteze sa se joace de-a gigi becali cu marionetele si sifoanele Corneliu Papura si Cornel Blejan, pentru ca la Craiova nu merge", se arata in comunicatul transmis de suporterii Craiovei.