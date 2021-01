BREAKING NEWS! Vine atacantul la care Becali viseaza?! MM Stoica a anuntat un nou transfer la FCSB dupa plecarea lui Bus

Managerul FCSB-ului a postat un mesaj pe o retea de socializare in care lasa de inteles ca echipa ros-albastra va realiza un transfer zilele urmatoare.

Deranjat de discutiile purtate in spatiul public referitoare la faptul ca echipa ros-albastra joaca fara un varf de careu, Mihai Stoica a tinut sa contrazica aceste critici.

El a postat un mesaj in care face o comparatie cu Manchester City. El a scos in evidenta ca, desi echipa lui Guardiola a evoluat tot fara un atacant clasic in meciul cu West Bromwich Albion, 'cetatenii' au reusit sa se impuna cu un necrutatot 5-0 la Birmingham.

De asemenea, Stoica a tinut sa precizeze ca echipa engleza a beneficiat de un teren mai bun decat cel pe care echipa sa a remizat cu FC Arges, scor 0-0.

In incheiere, managerul FCSB-ului a anuntat ca echipa sa va transfera zilele urmatoare un 'numar 9', lansand parca o provocare criticilor clubului ros-albastru: "Astept valul de critici TV zilele astea, dupa ce vom semna un nr. 9".