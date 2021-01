Halucinant! Fanii lui Dinamo, chemati in Stefan cel Mare sa curete terenul inainte de meciul cu Gaz Metan! Imagini incredibile 

Situatia de la Dinamo este in continuare extrem de dificila, iar fanii cauta metode prin care sa salveze clubul.

Zapada da batai de cap in Liga 1, dupa cum s-a vazut si la meciurile de ieri dintre Craiova - Voluntari si FC Arges - FCSB. Astfel, pentru Dinamo, club care traieste doar datorita suporterilor, situatia este mult mai delicata.

Dupa ce in meciul cu Chindia, terenul inghetat le-a facut probleme, din cauza ca nu a fost pornita incalzirea pe motivul datoriilor fata de Clubul Sportiv Dinamo, suporterii s-au vazut nevoiti sa intervina din nou inainte de meciul cu Gaz Metan.

In capitala a nins, iar zapada a acoperit in intregime terenul din Stefan cel Mare, chiar in ziua meciului. Situatia delicata nu permite clubului sa aiba un om care sa se ocupe de asta, motiv pentru care suporterii din DDB au facut apel la fani pentru a merge sa curete stadionul.

"URGENT! Cine poate sa vina sa eliberam terenul de zapada? Terenul trebuie sa fie bun pana la ora meciului. O ora, doua ore, nu conteaza. Fiecare sta cat poate", se arata in anuntul de pe pagina de Facebook "Peluza Catalin Hildan - Dinamo".

Ulterior, suporterii s-au strans la stadion si au inceput sa curete zapada de pe teren.

"IMPREUNA VOM REUSI, NU E CLAR!?

Nu au existat niciodata, in istoria fotbalului, suporteri mai implicati in viata echipei lor decat cei dinamovisti!

CAINII SUNT ACTIONARI

CAINII SUNT FINANTATORI

CAINII SUNT SALAHORI

CAINII SUNT ULTRASI

CAINII SUNT SMURD

CAINII SUNT BODYGUARZI

CAINII SUNT SALVATORI

In acest moment, se lucreaza pe doua fronturi! La stadion au aparut primii suporteri in urma apelului DDB si au inceput imediat treaba. Terenul TREBUIE si VA FI DESZAPEZIT! Toti cainii care pot da o mana de ajutor sunt asteptati de fratii lor acolo, timpul preseaza!

Cei care nu pot ajunge la stadion se ocupa constiincios de SOLD OUT. Cainii perie sectoarele si le inchid rand pe rand", se arata in al doilea comunicat postat de fani.