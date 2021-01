Stefanos Tsitsipas ii pune gand rau lui Rafael Nadal: "Daca ar fi dupa mine, i-as interzice sa mai joace la Roland Garros. Vreau sa il bat pe zgura anul asta!" 

Stefanos Tsitsipas i-ar interzice lui Rafael Nadal sa mai participe la Roland Garros.

Stefanos Tsitsipas (6 ATP) are o relatie apropiata cu fanii sai pe retelele sociale, publicand continut interactiv pe Twitter si Instagram. Tenismenul grec a lansat saptamana trecuta un hashtag prin care isi indemna urmaritorii sa ii puna diverse intrebari.

Cel mai amuzant comentariu a fost facut de Tsitsipas, care a raspuns ca, daca ar putea interzice un anumit lucru pentru totdeauna, i-ar interzice accesul lui Rafael Nadal in turneul de la Roland Garros.

Rafa playing at the French — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 10, 2021

Pe un ton mai serios, Stefanos Tsitsipas a explicat site-ului oficial al competitiei ca unul dintre cele mai mari visuri ale sale este sa il invinga pe Rafael Nadal anul acesta la Roland Garros.

"Un obiectiv foarte bun ar fi sa il bat pe Rafa pe zgura sau la Roland Garros. Cred ca toata lumea s-ar bucura de asta, mai ales eu. Este un jucator foarte dificil de infruntat, foarte constant, cu un spirit de lupta incredibil. Ma consider un luptator, dar el e la un alt nivel, incomparabil. Nu intamplator lumea spune ca Rafa e jucatorul cel mai greu de batut, este ceva in spatele acestei afirmatii," a afirmat Tsitsipas.

"Pentru mine, mingea pe care o joaca e foarte grea, anticipeaza totul foarte bine, are un joc de picioare foarte bun; mai mult, efectul imprimat mingilor si agilitatea sa sunt impresionante, iar modul in care nu se da batut niciodata, asta il face foarte, foarte dificil de invins," a adaugat Stefanos Tsitsipas, castigator al Turneului Campionilor in 2019.

Rafael Nadal si Stefanos Tsitsipas s-au duelat de sapte ori pana in prezent, spaniolul impunandu-se in sase ocazii. Grecul este unul dintre putinii jucatori care se pot lauda ca l-au invins pe Nadal pe zgura: s-a intamplat in semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Madrid din 2019, cand Tsitsipas si-a adjudecat victoria, scor 6-4, 2-6, 6-3.