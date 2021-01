Transferul lui Man, razbunarea lui Giovanni Becali pe Anamaria Prodan! Cum il jignise impresara in urma cu 10 ani

Cele doua case de impresariat se afla in razboi deschis de peste un deceniu.

Anamaria Prodan a dezvaluit ca, in urma cu cativa ani, si-a cumparat pistol pentru a se apara, dupa o escaladare a rivalitatii cu Giovanni Becali, pe care il suspecta ca pusese oameni sa o urmareasca prin oras si dupa ce familia sa primise amenintari cu moartea.

"A fost un razboi care a depasit limita umanului. M-am temut pentru viata copiilor mei. Sarah iesea pe terasa si era injurata si amenintata de diferiti barbati care pazeau casa. Copilul meu, Rebecca, ani de zile se uita in spate sa vada daca venea cineva dupa noi, daca ne urmareste vreo masina, daca ne poate face cineva rau. M-au urmarit anumite persoane noptile cu masina si-am avut niste episoade... Ce mai, de mafie! La ce am trait noi m-am dus la Ambasada Americana si am spus ca vreau protectie, apoi am angajat si bodyguardul lui Ion Iliescu. Un barbat care vine si ma face 'curva', 'proasta' si 'urata' are minte de copil de 13 ani. Gigi m-a rugat mult sa uit si sa nu mai facem tam-tam", dezvaluia Anamaria Prodan.

Dupa ce rivalul sau a inceput sa se scufunde odata cu Dosarul Transferurilor, impresara spunea ca "in 2007 am semnat toti jucatorii nationalei, de aici aceasta aversiune fata de mine. Ce frica sa imi mai fie de el? Giovanni e un om batran cu parul alb. Nu mi-e teama de Giovani, ce ar putea sa imi faca el mie? A spus ca daca vrea baga pe toata lumea in portbagaj. Nu ma mai intereseaza daca Giovani mai traieste sau moare”, transmitea aroganta aceasta. Au urmati ani de zile in care Gigi Becali, patronul FCSB, a incercat sa il impace pe varul sau cu impresara sa favorita, dar tentativele de reconciliere ale latifundiarului nu au reusit, cei doi aratand ca au inca o relatie de dusmanie.

Giovanni si Victor Becali au primit pedeapse cu inchisoarea in Dosarul Transferurilor si in procesul in care au fost acuzati ca au corupt judecatoarea, care i-ar fi facut sex oral lui Cristi Borcea, timp in care jucatorii lor din portofoliul lor au fost preluati, in mare parte, de catre italianul Pietro Chiodi si de catre Anamaria Prodan. Dupa iesirea din inchisoare, firma de impresariat a fratilor Becali a revenit in prim-plan, reusind sa semneze intelegeri cu jucatori importanti de la FCSB, precum Mihai Balasa, Romario Benzar, Florinel Coman, Dragos Nedelcu, Florin Tanase sau Octavian Popescu, in martie 2019, recuperandu-i pe multi din portofoliul lui Chiodi. Presa scria atunci ca, dintre jucatorii importanti ai FCSB, doar Dennis Man nu semnase cu fratii Becali.

Insa, situatia s-a schimbat acum, cand Giovanni Becali s-a folosit de relatiile bune avute cu persoanele din conducerea Parmei, unde il transferase de curand pe Mihaila pentru 8.5 milioane de euro, pentru a intermedia transferul lui Dennis Man la formatia din nordul Italiei. Desi Anamaria Prodan negocia mutarea de mai multe luni, ea nu a reusit sa obtina suma ceruta de Gigi Becali, care a acceptat sa il lase pe jucator sa plece doar dupa ce varul sau a obtinut 13 milioane de euro, platite in mai multe rate, si alte 2 milioane din bonusuri de performanta. Dupa ani de zile in care a lasat impresia ca a pierdut definitiv suprematia la nivel national in fata Anamariei Prodan, Giovanni Becali pare ca a reusit razbunarea perfecta, castigand la capitolul imagine si urmand sa primeasca un comision important pentru un jucator din portofoliul acesteia.