"Atunci l-am vazut pe Djokovic ametit, parca ar fi fost beat!" | Fostul antrenor al lui Federer stie cine ar putea fi campion la Australian Open 2021

Novak Djokovic a fost surprins ametit de unul din cei mai buni antrenori ai circuitului masculin.

Antrenorul american de tenis, Paul Annacone vede in Dominic Thiem unul dintre potentialii castigatori ai Australian Open 2021, dupa ce in finala editiei anterioare austriacul a fost la doar un set distanta de a-l invinge pe Novak Djokovic.

In data de 2 februarie 2020, Dominic Thiem a pierdut dramatic finala Australian Open 2020, scor 4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 4-6, la capatul a trei ore si 59 de minute de joc.

"Ati vazut in Australia, cand Thiem conducea cu 2-1 la seturi, l-am vazut pe Novak aratand ametit, parca beat, in timp ce Dominic incepea sa joace tenisul sau maret," a declarat Paul Annacone. "Novak a facut ce face Novak, adica ceea ce fac toti jucatorii mari. Asadar, cand esti unul dintre jucatorii care incearca sa ii depaseasca pe cei mari, setul acela extra inseamna mult," a adaugat fostul tenismen din SUA.

Paul Annacone il antreneaza in prezent pe Taylor Fritz (30 ATP), dar are in cariera sa de antrenorat nu mai putin de 14 ani petrecuti in calitate de tehnician ai marilor tenismeni Pete Sampras, Tim Henman si Roger Federer.