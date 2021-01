EXCLUSIV | "Tin prea mult la Gigi Becali ca sa comentez!" Anamaria Prodan a SPUS TOT! Cum s-au desfasurat negocierile cu Parma pentru Dennis Man

Desi impresarul fotbalistului este Anamaria Prodan si ea a fost cea care s-a ocupat in ultimele luni de negocierile cu clubul italian, in cele din urma tranzactia a fost realizata prin intermediul lui Giovanni Becali.

Anamaria Prodan a explicat la PRO X cum au decurs negocierile intre Gigi Becali si oficialii Parmei pentru transferul golgheterului Ligii 1.

Agentul FIFA a dezvaluit ca nu a stiut de o posibila interventie a lui Giovanni in acest transfer si ca a respectat intelegerea de a nu da detalii despre aceasta mutare pana in momentul in care devine oficiala.

"Gigi Becali are dreptate, eu nu comentez niciodata, e un om corect. Stie foarte bine cum s-au facut toate aceste lucruri.

Imi doresc pentru jucatorul pe care il reprezint si pentru Gigi Becali sa se faca transferul, in ultimele 6 luni am vorbit cu dansul zi de zi, nu am stiut ca acum 3 zile a vorbit cu Giovanni Becali. Eu am dus ofertele oficiale, am respectat cu sfintenie ce m-a rugat patronul Parmei, sa nu vorbesc nimic pana nu se definitiveaza. Si cand eram intrebata, am spus ca merita 15 milioane, am facut ce am putut sa ma apropii de suma.

Acum doua zile cand a venit oferta, am facut acelasi deal, sa nu vorbim. A aparut dintr-o data la club Giovanni Becali, cu mandat din partea Stelei, de acolo e un haos total. Patronul Stelei a vorbit direct cu patronul Parmei, am inteles ca Giovanni Becali i-a dat numarul de telefon si au vorbit direct.

Eu le-am spus mereu ca ce ne-au oferit pana acum e foarte putin pentru Steaua. Le-am zis sa vorbeasca direct patron-patron cu Gigi Becali. Avem absolut tot, nu sunt omul care bate campii. De 6 luni si jumatate discutam, s-a vorbit la nivel inalt. Sunt mandate date de club, oferta oficiala e venita clar.

Tin mult prea mult la Gigi Becali ca sa comentez. E prima data cand intru, asa vreau sa ramana imaginea mea despre Gigi Becali si despre ce se intampla. Jucatorul este informat in fiecare secunda, atat el, cat si familia de fiecare pas pe care l-am facut.

Nu ma intereseaza prin cine se termina tranzactia, ma intereseaza sa ii fie bine jucatorului meu. Stiu ce am facut si cat am muncit la transfer. Nu ma intereseaza negocierile intre club. AM facut ofertele crezand ca relatia mea cu Gigi Becali este una aparte, vreau sa cred la fel.

Ca i-a oferit mandat, ca a ras de ofertele mele, ca nu a ras, am citit si eu in ziare. Am vorbit cu directorul sportiv al Parmei, mi s-a explicat ca nu intelege nimeni cum s-a ajuns aici.

E firesc sa raman alaturi de Dennis Man. De la inceput a fost asa, partenerul meu si avocatul meu din Italia se ocupa de contractul meu. Eu am o relatie stransa cu Gigi Becali, am incercat sa ii obtin cei 15 milioane de euro", a spus Anamaria Prodan la Ora Exacta in Sport.