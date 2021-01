Simona Halep evita trei adversare de top intr-un turneu mare al inceputului de sezon in circuitul WTA! Cine sunt jucatoarele care nu s-au inscris pe lista participantelor 

Simona Halep va evita trei oponente redutabile la unul din turneele inceputului de an in tenisul feminin.

Simona Halep va evita trei adversare de top intr-unul din cele mai importante turnee WTA ale inceputului de sezon. Serena Williams, Naomi Osaka si Johanna Konta nu s-au inscris pe lista jucatoarelor care vor participa la turneul WTA 1000 de la Dubai, care se va desfasura in perioada 7-13 martie 2021.

Actualul numar 2 WTA nu va avea insa o misiune facila in incercarea sa de a-si pastra titlul cucerit anul trecut dupa o finala pasionanta, castigata in defavoarea Elenei Rybakina. Ashleigh Barty, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Karolina Pliskova si Bianca Andreescu sunt doar cateva dintre jucatoarele de top 20 WTA care si-au anuntat prezenta la competitia din Emiratele Arabe Unite, noteaza Eurosport.

WTA 1000 Dubai entry list (from 07 March) ????#WTA pic.twitter.com/EZHpgMeBIi — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 26, 2021

Seria turneelor la care Simona Halep va lua parte in prima parte a stagiunii 2021 cuprinde un turneu WTA 500 la Melbourne, menit sa o incalzeasca inainte de startul Australian Open 2021. Dupa incheierea primului turneu de mare slem al anului, Halep va juca la Doha, in prima saptamana a lunii martie, luna pe care o va continua la Dubai si va fi incheiata in cel mai renumit oras al statului Florida, Miami.

Primul meci pe care Simona Halep il va juca in 2021 va fi disputat in compania liderului WTA, Ashleigh Barty. Partida neoficiala va avea loc vineri, 29 ianuarie, la Adelaide, dupa ora 10:30, ora Romaniei.

Programul primelor turnee pe care Simona Halep le va juca in sezonul 2021 WTA



31 ianuarie - 6 februarie: WTA 500 Melbourne

8-20 februarie: Australian Open

1-6 martie: Qatar Total Open

7-13 martie: Dubai Duty Free Tennis Championships

23 martie - 3 aprilie: Miami Open