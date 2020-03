Prima rectie a lui Gica Hagi dupa victoria Viitorului la Clinceni! Un nou ATAC la LPF: "Nu are legatura cu sportul de performanta!"

Viitorul a castigat in deplasare la Clinceni cu 3-2 si isi consolideaza prima pozitie din play-out. Echipa din Constanta are 24 de puncte si este la 6 puncte distanta de Sepsi, urmatoarea clasata.

Cristi Ganea a marcat primul gol de la revenirea la Viitorul si Hagi spune ca i-a promis ca va juca meci de meci. Alti remarcati in ochii antrenorului au mai fost Casap, Boboc si Louis Muntean:

"Ganea e fundas stanga, dupa el poate juca si mijlocas, atacant lateral. De aceea l-am adus pentru ca e polivalent. Nejucand de atat timp are nevoie sa se obisnuiasca. I-am promis ca il voi baga meci de meci pentru ca merita si e un baiat serios. Cred eu ca e important cum a jucat Boboc, a facut-o foarte bine. Si Casap si Luis Munteanu.

Nu am de se vorbesc (n.r. de convocarea lui Iancu la nationala), am atatea probleme... M-as bucura sa am jucatori la lotul national. Dar nu trebuie doar sa ii dai. Daca se duc trebuie sa aiba performante, sa aiba succes. Succesul aduce motivatie, in randul tinerilor aduce o perspectiva", a spus Gica Hagi.

Hagi a condamnat din nou formatul Ligii 1

Gica Hagi spune ca nu este normal ca echipele sa piarda jumatate din puncte la terminarea sezonului regulat, iar acest lucru i-a afectat serios balanta financiara a clubului:

"Nu conteaza cate puncte ai, pe ce loc esti. Noi stim doar ca ni s-au luat 20 de puncte si nu am intrat in play-off din cauza unui punct. Si imediat am pierdut 20 de puncte! Cum?

A trebuit sa platesc toate bonusurile, toate deplasarile in care am fost si acum nu mai sunt! Sa ni se dea inapoi. Nu cred ca e un campionat cu logica. Poate fi play-off si play-out dara fara sa ti se ia punct sau golaveraj.

Se face o planificare de marketing si apoi te arunca pe dinafara. Nu cred ca are legatura cu a face sport de performanta", a mai spus Hagi.