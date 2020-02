"A fost convins de calitatea sa!" Gica Hagi le-a spus scotienilor care este motivul din spatele prestatiilor de GENIU ale lui Ianis: "Inca de la inceput a fost clar!"

Gica Hagi a vorbit despre situatia fiului sau, Ianis.

Ianis Hagi i-a cucerit deja pe fanii celor de la Rangers prin evolutiile sale. Dupa prestatia din meciul cu Braga, din Europa League, meci in care Ianis Hagi a marcat doua goluri si a contribuit din plin la victoria echipei sale, clubul a scos la vanzare tricouri si cani cu mesajul "Ibrox, baby". Gica Hagi a vorbit pentru presa din Scotia despre situatia lui Ianis si spune ca antrenorul echipei, Steven Gerrard, are un rol foarte important in dezvoltarea lui Ianis.

"Inca de la inceput Steven Gerrard a fost foarte clar in ceea ce priveste dorinta sa da a-l aduce pe Ianis la Rangers. A fost convins de calitatea sa. Antrenorul are un rol foarte important in dezvoltarea lui Ianis. Stie exact cum sa scoata tot ce e mai bun de la el. Stie cum sa vorbeasca cu el si cum sa il integreze in echipa", a spus Gica Hagi pentru The Scottish Sun.

Rangers o va intalni maine, de la ora 19:00, pe Braga, in deplasare, meci contand pentru returul saisprezecimilior Europa League, iar Ianis Hagi are sanse foarte mari sa inceapa din nou meciul ca titular. Meciul va fi in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro