Ciprian Marica a inceput sa renoveze baza lui Ilie Nastase si se pregateste sa ii faca concurenta lui Gica Hagi

Fostul atacant a inchiriat doua terenuri de fotbal de la Ilie Nastase, care le lasase in paragina, si vrea sa deschida o academie de top in Bucuresti.

La finalul anului 2018, Marica a inchiriat cele doua terenuri de la Ilie Nastase in Baza Sportiva "Vointa". Intre timp, fostul fotbalist a reusit sa renoveze arena centrala, care in trecut avea o pista larga de atletism, amenajand acum un teren sintetic in marime naturala si in aer liber, plus alte doua „artificiale” de minifotbal, ambele acoperite. Al doilea teren va intra in aceasta primavara in procesul de renovare, el fiind deja salubrizat si deratizat, va fi eliberat de vegetatia care a inceput sa creasca pe el si se va turna un strat gros de zgura. Investitia totala a lui Marica se va ridica, conform specialistilor, la aproape 300.000 de euro la finalul proiectului, care se gaseste intr-o zona foarte scumpa a Capitalei, in spatele statiei de metrou Aurel Vlaicu.

"I-am inchiriat terenurile de fotbal de la Vointa lui Ciprian Marica, care vrea sa faca academie de fotbal acolo. Fostul teren de iarba il va face cu suprafata sintetica, iar cel de zgura va fi reconditionat. L-am luat pe domnul Marica sa faca fotbal si gradinita, o facem impreuna. Vrem sa facem si o gradinita sportiva olimpica, pentru ca am vazut ca Guvernul are niste proiecte (n.r. - Guvernul voia sa acorde, din 2019, un ajutor de stat nerambursabil de pana la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru constructia si/sau infiintarea, amenajarea si dotarea gradinitelor olimpice cu profil sportiv). O sa facem si o gradinita", a dezvaluia Ilie Nastase pentru Sport.ro, la inceputul anului trecut.

MARICA I-A SALVAT ONOAREA LUI ILIE NASTASE, CARE PROMISESE INVESTITII SERIOASE IN BAZA "VOINTA"

Ilie Nastase a intrat in posesia bazei sportive „Vointa” in urma cu 8 ani, dupa ce a luptat aproape 13 ani prin tribunale, si a promis ca va investi 100 de milioane de euro in cea mai importanta academie de tenis din Europa si din lume, iar sursele de finantare ale proiectului ar fi urmat sa fie doua fonduri de investitii din SUA si din Spania. Fostul mare tenismen a obtinut gratuit administrarea bazei sportive cu o suprafata de 63.000 mp (valoarea sa era aproximata, in 2007, la 50 de milioane de euro), care se afla in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, pentru 49 de ani (perioada a fost prelungita tot prin HG, in 2006, la 60 de ani, pana in 2059) prin aprobarea Hotararii de Guvern definitive, cu numarul 946.

Aceasta se gaseste in arealul strada Barbu Vacarescu - Soseaua Floreasca - Soseaua Pipera - Strada Nicolae G. Caramfil - Lacul Floreasca, unde pretul unui metru patrat de teren neconstruit poate ajunge si la 1.500 de euro / mp. "Ilie Nastase Tennis Academy" ar fi urmat sa aiba o arena centrala multifunctionala, terenuri moderne de tenis in aer liber si acoperite, piscine, sala de sport de 10.000 de locuri, terenuri de squash, parc acvativ, hotel sportiv olimpic de 3* cu peste 100 de camere, poligon de escalada sportiva, centru medical si cladiri de birouri. Tot proiectul era preconizat a se realiza din resurse private, care nu implica in nici un fel bugetul statului.

Fostul tenismen nu si-a tinut insa promisiunea, iar vizita facuta de reporterii Sport.ro in urma cu exact un an a scos la iveala ca doar fusesera amenajate cateva terenuri de tenis pentru inchiriere. Pe terenul principal de fotbal, odinioara de iarba, fusesera asezate tone de pietris si tot ce mai rasarea printre bolovani erau buruieni si arbusti de plop, unii ajunsi la 2-3 metri inaltime, tribunele se gaseau in stare avansata de degradare, iar fostul teren de fotbal cu zgura arata ca un loc de depozitare a gunoaielor, cu anvelope, maldare de resturi menajere si de ramasite de materiale de constructie, cu boscheti si copaci crescuti haotic.

MARICA E PATRON DE CLUB DE FOTBAL SI ARE DEJA O ECHIPA DE TRADITIE IN LIGA 2

In iulie 2018, Ciprian Marica a cumparat marca "Farul Constanta", care s-a vandut la licitatie pentru 41.300 de euro, dupa o discutie pe care a avut-o cu Mircea Lucescu. Dupa ce a incercat o asociere nereusita cu omul de afaceri Nicolae Sarcina, pentru a muta Luceafarul Oradea in orasul dobrogean sub denumirea "FC Constanta", Marica s-a inteles cu echipa fanilor constanteni, SSC Farul Constanta, a cedat marca si a investit peste jumatate de milion de euro in clubul din Liga 2. Constantenii, antrenati de Ianis Zicu, se afla momentan pe locul 9 in esalonul secund, cu 29 de puncte acumulate in 20 de partide, dar nu au renuntat la gandul promovarii, pentru ca se afla la doar 6 puncte de locul al treilea, care duce la baraj, ocupat acum de Rapid. Marica mai are afaceri in imobiliare, turism, start-up-uri si in atragerea de fonduri europene pentru zonele defavorizate. El a absolvit si un curs de management sportiv organizat de unul dintre cluburile la care a activat, Schalke 04, si este fondatorul Ciprian Marica Foundation.