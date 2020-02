Gica Hagi, luat cu asalt de presa din Scotia dupa debutul promitator al lui Ianis: "Ii place presiunea, s-a nascut cu ea!" Ce spune "Regele" despre mentalitatea clubului scotian

Gica Hagi a vorbit cu un jurnalist din Scotia despre transferul fiului sau.

Ianis Hagi a impresionat in primele 3 aparitii in tricoul lui Glasgow Rangers si a reusit sa marcheze si un gol. Un jurnalist scotian de la The Athletic a realizat un interviu cu Gica Hagi si a incercat sa afle de ce a ales Ianis un club din Marea Britanie.

In interviul acordat lui Jordan Campbell, Gica Hagi a spus ca Glasgow Rangers este clubul ideal pentru fiul sau, care este nascut sa joace sub presiune si chiar ii place acest lucru:

"Ii place presiunea. S-a nascut cu asta, deci nu este nicio problema. Daca esti un jucator bun, trebuie sa traiesti cu asta, deoarece presiunea inseamna ca fanii te asteapta sa castigi si trebuie sa iti traiesti viata in fiecare zi. Presiune nu ar trebui sa sperie pe nimeni, ci sa ofere energie pozitiva. Rangers este ideal pentru Ianis, intrucat el este un fotbalist tanar, care trebuie sa invete in fiecare zi. Mentalitatea acestui club este de a castiga meci de meci", a spus Gica Hagi pentru The Athletic.

Steven Gerrard spunea ca e uimit de capabilitatea lui Ianis de a juca mingea la fel de bine cu ambele picioare. Gica Hagi a punctat acelasi lucru si spune ca fiul sau poate aduce un plus de creativitate in jocul lui Rangers, fiind un numar 10 perfect:

"Ianis poate aduce creativitate la Rangers. In ultimii 30 de metri poate face diferenta. In momentele dificile el are ceva special. In opinia mea, el este numarul 10 perfect.

Este bun cu ambele picioare, creativ, ii place sa joace in fata, este foarte bun la faze fixe. Joaca bine in spatele atacantului si are o finalizare buna", a mai spus Gica Hagi.

Kilmarnock - Rangers, 12 februarie, ora 21:45

Ianis Hagi poate bifa inca o aparitie in tricoul lui Glasgow Rangers, maine, de la ora 21:45. Echipa antrenata de Steven Gerrard merge in deplasare la Kilmarnock in etapa 26 din campionatul Scotiei.

Rangers are 60 de puncte si este la 7 puncte in spatele liderului Celtic, in timp ce Kilmarnock este pe locul 7 in Premiership, cu 29 de puncte.

Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.