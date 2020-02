"Gerrard l-a chemat si a discutat cu el" Gica Hagi, interviu despre fiul sau, in presa scotiana

Ianis Hagi a impresionat la Glasgow Rangers.

Gica Hagi a vorbit in presa din Scotia despre situatia fiului sau de la Rangers. "Regele" e optimist ca Ianis se va descurca foarte bine la gruparea scotiana. Fostul decar al nationalei Romaniei s-a declarat incantat de experienta pe care o traieste Ianis la un club cu traditia si suporterii lui Rangers.

"Este o oportunitate grozava pentru Ianis. Glasgow Rangers e un club cu o mentalitate de invingator. Ianis are multe de invatat de la acest club de traditie si sunt sigur ca va deveni mai bun. Din cate stiu, Steven Gerrard l-a chemat si a discutat cu el. Este inca devreme sa vorbim despre ce se va intampla la final de sezon. Clubul trebuie sa dea un raspuns. Totul e fantastic acolo: atmosfera, stadionul, suporterii. Orice jucator si-ar dori asa ceva. Ma bucur ca Rangers a trecut peste acei ani dificili, a aratat inca o data ca este un club imens. Ianis joaca pe acelasi post ca mine, dar are calitatile sale proprii. Joaca cu ambele picioare, are creativitate. Sunt sigur ca va fi apreciat. Lui ii plac provocarile, mizele mari. Ma uit aproape la fiecare meci, m-am bucurat ca a inceput bine si ca are un moral bun. E fantastic pentru el, la varsta lui, sa joace cu 50 000 de fani in spate. Acest lucru, cu siguranta, il va face si mai puternic", a spus Gica Hagi.

Ianis a jucat in 4 meciuri consecutive ca titular pentru formatia din Scotia, reusind un gol si o pasa decisiva.