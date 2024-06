Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"

La primul atac, după doar 73 de secunde, Belgia a reușit să deschidă scorul. Jeremy Doku l-a găsit în careu pe Romelu Lukaku, iar masivul atacant a scos la marginea careului pentru Youri Tielamans, care l-a învins pe Florin Niță cu un șut în forță, la firul ierbii.

Leo Grozavu a tras câteva concluzii la pauză. Cel care a antrenat ultima oară la Poli Iași spune că Belgia a dominat clar prima repriză, iar România a fost inferioară la capitolul dueluri.

Grozavu spune că avea așteptări mult mai mari de la Dennis Man, jucător pe care l-a văzut "puțin fricos" în prima repriză contra belgienilor.

"A fost o primă repriză câștigată clar la puncte de Belgia. Foarte clar! N-a fost cazul de KO, dar a fost o primă repriză în care am fost dominați total, am pierdut duelurile. Se vede că e o echipă mult mai puternică din punct de vedere fizic. Aici am suferit foarte tare. La duelurile fizice au fost peste noi. Incomparabil față de meciul cu Slovacia... Belgia a fost mult mai agresivă. Cu Slovacia n-am văzut absolut deloc agresivitate, dar în seara asta au fost foarte agresivi.

Am văzut niște dueluri... Burcă e un jucător puternic, dar când a dat de stânca Lukaku s-a dărâmat. Au fost și alte dueluri în care am arătat fragilitate.

Rațiu cred că în mare parte i-a făcut față lui Doku, dar se vede că Doku are forță, tehnică, îndemânare, decisiv și la gol și în alte momente. Bancu a început ceva mai modest, după care și-a revenit și a avut câteva intervenții. Pierdem foarte multe dueluri - nu numai fizice, ci și cele cu minge. Reușesc să ne depășească, să fie primii.

N-am făcut o repriză proastă, dar parcă nu suntem concreți, iar ce am avut a fost doar ocazia lui Drăgușin cu capul. Aștept mai mult de la Man. Mihăilă a fost mai activ, s-a agitat, dar de la Man aștept mult mai mult. Mi se pare un pic fricos, parcă fuge de contact", a spus Leo Grozavu, la GSP Live.