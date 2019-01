Prima BATAIE de cap pentru Teja! Becali, OBLIGAT sa faca un transfer daca vrea titlul! Jucatorul cerut de antrenor

Teja debuteaza la FCSB intr-un meci cu Dunarea Calarasi.

Pe locul 2, la 6 puncte in urma celor de la CFR, FCSB incepe anul in partida cu Dunarea Calarasi, programata pe 4 februarie.

Teja nu se va putea baza pe Mihai Roman si Mihai Balasa, eliminati in derby-ul cu CFR, ultima partida a anului trecut. Cei doi au fost suspendati cate o etapa si amendati cu 740 de lei de catre Comisia de Disciplina.

Daca Roman nu era oricum un jucator de baza, absenta lui Balasa va conta enorm, acesta fiind eliminat in minutul 5 de prelungiri pentru proteste. In acest moment, FCSB are un sigur fundas central apt pentru debutul de an, pe Bogdan Planic.

Teja vrea sa-l aduca pe Iulian Cristea de la Gaz Metan, insa fosta sa echipa nu renunta usor la jucator. Cristea a semnat cu FCSB din vara, cand devine liber de contract, insa Becali nu vrea sa achite mai mult de 100.000 de euro pentru un transfer inca din aceasta iarna. (Amanunte despre situatia lui Cristea AICI)

Ivanov si Tandia sunt alte tinte ale lui Teja pentru aceasta iarna. FCSB l-a legitimat pana acum pe Florentin Matei, venit din postura de jucator liber de contract.