Ce surpriza! El e jucatorul pe care Teja il aduce la FCSB: "Are un sezon foarte bun!"

Ar fi primul costarican din istoria FCSB-ului.

FCSB vrea sa-l transfere in aceasta iarna pe Dylan Flores de la Poli Iasi! Jucatorul de 25 de ani din Costa Rica a impresionat in actuala stagiune, reusind 7 goluri si 2 pase decisive in 17 partide. Jurnalistii din tara de origine a jucatorului scriu ca Flores este urmatoarea tinta a echipei lui Gigi Becali.

"Are un sezon foarte bun la Poli Iasi si a trezit interesul Stelei" scriu cei de la Deporticos. Flores poate evolua atat ca al doilea atacant, cat si in spatele atacantului.

Dylan Flores a ajuns la Poli Iasi in vara trecuta, venind direct din Costa Rica de la Alajuelense. Presedintele lui Poli, Adrian Ambrosie, a recunoscut ca a primit oferte pentru transferul lui Flores.