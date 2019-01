"FCSB sa faca oferta! Toti fotbalistii vor sa joace la echipe mari" Inlocuitorul lui Gnohere e in stand by si asteapta un semn de la Becali

Portughezul Carlos Fortes (24 de ani) spune ca asteapta o oferta de la FCSB.

FCSB se pregateste sa-l vanda pe Gnohere si are deja un nume de inlocuitor. De mai multa vreme, Gigi Becali a afirmat ca tinta este Carlos Fortes.

Atacant lusitan sosit in vara la Gaz Metan, Fortes a impresionat prin fizicul sau si prin inceputul fulimant. El a marcat in primele meciuri pentru Gaz Metan, dar apoi s-a stins.

Fortes recunoaste ca asteapta un semn de la FCSB, pentru ca "toti jucatorii isi doresc sa evolueze la echipe mari".

"Toti jucatorii isi doresc la echipe mari. Eu nu sunt o exceptie. Sigur, daca vine o oferta buna pentru club, vom discuta si vom vedea ce se intampla. Momentam am contract cu Gaz Metan. Nu stiu sa existe vreo oferta scrisa deocamdata", a spus Carlos Fortes, potrivit Gazeta Sporturilor.

5 goluri in 19 meciuri a marcat Fortes in Liga I



"N-am auzit de multi fotbalisti inainte sa vin aici, in afara de Hagi si Chivu. Dar de aici imi place mult de tot de numarul 10 de la Dinamo. Nistor? Da, el! Are o pasa extraordinara, vede jocul incredibil de bine. O sa-l mai urmaresc", a mai spus Fortes.