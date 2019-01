Messi Matei nu se sperie de Becali! Ce a spus dupa prima zi la FCSB

Florentin Matei se bucura ca s-a intors la FCSB dupa 8 ani.

Matei vrea titulul in vara si e constient ca Becali nu va avea rabdare cu el daca evolutiile nu vor fi cele asteptate.

"Sper sa ma integrez cat mai repede si sa facem lucruri frumoase impreuna. E o provocare foarte mare, sunt la cea mai mare echipa. Incerc sa dau tot ce-i mai bun. E normal sa fiu criticat daca nu joc bine. Am crescut aici, am plecat cand eram foarte tanar, acum ma simt destul de matur si ma bucur ca sunt aici. Nu ma tem de provocarea de a fi aici. Cred ca nu eram pregatit la 17 ani sa joc in echipa Stelei. A fost un pas inainte ca am plecat, am reusit sa ma maturizez in strainatate. Voi juca unde are antrenorul nevoie. E concurenta peste tot, sunt constient de asta", a spus Matei.