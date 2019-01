Breaking news! L-au dat pe pustiul de la care Becali asteapta 500 de milioane de euro. Plecare de ultima ora de la FCSB

Stelistii s-au despartit de inca un jucator chiar in ziua in care Mihai Teja a fost prezentat oficial la FCSB.



Dupa Daniel Benzar, la Calarasi va pleca si un alt pusti din lot, Ianis Stoica. In varsta de 16 ani, Stoica e vazut de Becali drept o posibila mare lovitura pentru viitor.



"O sa-i pun clauza de reziliere 500 de milioane de euro! Are 15 ani si mi-a zis ca nu se vede diferenta intre el si ceilalti la antrenamente", spunea Becali in iulie 2018.

In octombrie 2017, Stoica a debutat la FCSB intr-un meci cu Sanatatea Cluj, din Cupa Romaniei. Avea doar 14 ani, 10 luni si 23 de zile! Stoica, fiul fostului fundas stanga stelist Pompiliu Stoica, a si reusit sa marcheze la Cluj, in primul sau meci la seniori. Stoica a strans 4 meciuri la prima echipa a FCSB, toate in Cupa Romaniei.