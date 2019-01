Atac dur in ziua in care Teja a fost prezentat la FCSB: "Am fost sunat, eram indreptatit sa antrenez echipa! Asta e antrenorul: tanar, ieftin si ASCULTATOR"

Ilie Stan (51 de ani) este liber de contract din noiembrie 2018, de la despartirea de Foolad (Iran). El a mai pregatit-o pe FCSB intre 2011 si 2013.

Ilie Stan, fost antrenor al FCSB-ului, care a avut o ultima experienta tocmai in Iran, sustine ca a fost cautat pentru a prelua formatia ros-albastra. El afirma ca Teja i-a luat fata pentru ca s-a potrivit descrierii: "Tanar, ieftin si ascultator".

"Mi-as dori sa vin la Steaua sa antrenez, dar nu oricum. Am fost sunat si am fost intrebat daca imi doresc sa revin. Normal ca mi-as fi dorit, dar eu eram cel indreptatit. Am fost jucatorul Stelei, am demonstrat prin rezultatele avute, am calificat echipa in Europa League, am adus 50.000 oameni la stadion.

Stiti care e cel mai cautat antrenor? Tanar, ieftin si ascultator! Pai, ce? Ilie Stan? A antrenat in Irak, in Iran, in Qatar. Dar sa va spun o chestie: e de 10 ori mai greu sa antrenezi in strainatate, pentru ca e o alta mentalitate, iar comunicarea... E greu sa vorbesti cu ei, pentru ca nu vorbesc engleza, pierzi tot antrenamentul. In Romania e usor sa tii grupul, disciplina...", a spus Ilie Stan pentru ProSport.

Ilie Stan a vorbit si despre experienta sa cu Gigi Becali.



"Nu cred ca i-a spus ca se va baga la echipa, dar cateva lucruri despre modul in care colaboreaza el cu antrenorul i-a spus. Mie mi-a zis ca am mana libera. In momentul in care am scapat de echipele care luptau la campionat si am inceput sa ne batem cu CFR-ul...s-a bagat si am renuntat. In 2012 am plecat. A venit Stoichita, iar dupa a venit Reghecampf. Uitati-va sa vedeti ce profit a fost intre 2011 si 2013. Au fost oameni la stadion, au fost bani luati din transferuri", a mai spus antrenorul.