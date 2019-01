GRATIS la FCSB?! Transferul COMPLET neasteptat pe care il poate face Becali! Acum un an trebuia sa plateasca 1 milion ca sa-l ia

Tocmai a fost anuntat ca trebuie sa plece de la echipa!

Alberto Cobrea si-a rezilait contractul cu Poli Iasi. Aflata in cautarea unui portar de rezerva, FCSB il poate lua gratis! Cobrea i-a fost propus Stelei si acum un an, cand era capitan la Botosani. Becali n-a vrut sa negocieze cu Valeriu Iftime, care cerea un milion de euro in schimbul transferului. "Daca am un pret bun, il vand pe Cobrea. Fara un milion nu-l dau. FCSB e intr-o situatie dificila. Cu domnul Becali mai pot negocia totusi in jos", anunta Iftime in februarie 2018.



In vara, Cobrea si-a terminat contractul la Botosani si a plecat la Iasi, insa nu l-a impresionat pe Stoican. Poli va continua cu Rusu si cu pustii Tarnovanu si Axinte ca optiuni in poarta.

Becali a lasat de inteles ca Andrei Vlad va fi lasat sa plece in aceasta iarna imprumut, pentru a prinde experienta. In locul sau, FCSB a incercat sa-l ia pe Razvan Plesca, dar s-a lovit de refuzul lui Gaz Metan. Cobrea apare ca o varianta surpriza pentru Teja. In cariera, Cobrea a mai aparat la Udinese, Mioveni, Chiajna, Petrolul, Dinamo, Botosani si Poli Iasi.

De Poli Iasi s-au mai despartit ieri Aguinaldo, Ndongala, Iulian Rosu, Parvulescu si Bekui.