Premonitia incredibila a lui Mangia, inaintea meciului cu Dinamo: "E acolo un italian care mi-a luat titlul!" Montini a demolat-o apoi pe Craiova

In urma cu 10 ani, Devis Mangia antrena in campionatul Primavera din Italia, pentru juniori. El se batea cu Varese pentru titlu, dar il pierdea in fata unei echipe a Romei care il avea in atac pe Mattia Montini. Astazi, acelasi Montini i-a stricat planurile lui Mangia si a distrus-o pe Craiova cu 3 goluri in poarta fostului sau coechipier de la juniori, Mirko Pigliacelli.

"Daca ma tem de vreun jucator de la Dinamo?! Pfoooaaa! E un jucator, un italian care tot timpul contra mea a facut meciuri foarte bune. Sper ca nu va face si acum! La Montini ma refer. In fata lui am pierdut campionatul de tineret in Italia, in fata lui si a lui Pigliacelli", a spus Mangia inaintea meciului din Stefan cel Mare.