Reactia fundasului despre care Becali spune ca e "ca si transferat". Anunt total neasteptat al lui Iulian Cristea

Gigi Becali sustine ca Iulian Cristea va fi fotbalistul FCSB-ului fie din iarna, fie de vara viitoare.

Gigi Becali, patronul FCSB, a afirmat in urma cu circa o saptamana ca Iulian Cristea va fi jucatorul echipei sale, dupa ce a discutat deja cu Gaz Metan.

Surprinzator, Cristea, in varsta de 24 de ani, spune ca nu stie nimic!

"Nu m-a contactat nimeni, am vazut si eu declaratia domnului presedinte, nu mi-a spus nimeni nimic. Nu stiu ce va fi din iarna, vom vedea. Intru in ultimele 6 luni de contract, normal ca daca ar fi adevarat ce se spune, ar fi un pas inainte daca s-ar intelege si cluburile. Pentru mine personal, sa joci la o echipa ca Steaua trebuie sa dai totul", a spus Iulian Cristea dupa infrangerea Gazului cu 0-2 in fata lui Hermannstadt.