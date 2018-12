Liverpool - Man United, Torino - Juventus, Lyon - AS Monaco | 15 meciuri de urmarit in weekend

13:37

15 meciuri de urmarit in acest acest weekend in Europa



Printre ele, "Derby della Mole", "The North West Derby", "Vidi-Fradi Derby" si "Hrvatski Derbi".



Acest final de saptamana programeaza mai multe meciuri interesante, printre care derby-ul orasului Torino, partida dintre FC Liverpool si Manchester United, intalnirea istorica maghiara dintre Videoton si Ferencvaros sau derby-ul Croatiei dintre Dinamo Zagrab si Hajduk Split. Alte meciuri sunt importante datorita locurilor ocupate in clasament de cele doua adversare sau a rivalitatii lor.



Sase partide din prima liga franceza au fost amanate din cauza protestelor anuntate pentru acest final de saptamana si a mobilizarii fortelor de ordine pentru alte misiuni, printre acestea aflandu-se Olympique Marseille - Bordeaux, Nimes - Lille, Nantes - Montellier sau Dijon - PSG. De asemenea, alte campionate europene s-au incheiat deja (sistem de desfasurare primavara - toamna) sau au luat pauza pana in februarie-martie 2019, din cauza conditiilor meteo.



Manchester City - Everton (Anglia, sambata, 15 decembrie, 14.30)

Hoffenheim - Borussia Monchengladbach (sambata, 15 decembrie, 16.30)

Istanbul BB - Galatasaray (Turcia, sambata, 15 decembrie, 18.00)

Borussia Dortmund - Werder Bremen (Germania, sambata, 15 decembrie, 19.30)

Real Madrid - Rayo Vallecano (Spania, sambata, 15 decembrie, 19.30)

Heracles Almelo - PSV Eindhoven (Olanda, sambata, 15 decembrie, 20.45)

Torino FC - Juventus Torino (Italia, sambata, 15 decembrie, 21.30)

Dinamo Zagreb - Hajduk Split (Croatia, duminica, 16 decembrie, 16.00)

Nice - Saint Etienne (Franta, duminica, 16 decembrie, 18.00)

FC Liverpool - Manchester United (Anglia, duminica, 16 decembrie, 18.00)

Besiktas - Trabzonspor (Turcia, duminica, 16 decembrie, 18.00)

Videoton - Ferencvaros (Ungaria, duminica, 16 decembrie, 21.15)

Legia Varsovia - Piast Gliwice (Polonia, sambata, 15 decembrie, 21.30)

Levante - FC Barcelona (Spania, duminica, 16 decembrie, 21.45)

Olympique Lyon - AS Monaco (Franta, duminica, 16 decembrie, 22.00)