Sumudica s-a urcat pe garduri dupa un meci de infarct!!! Victorie in minutul 90+5 in derby. VIDEO

Sumudica a avut parte de un nou meci de infarct! S-a urcat pe garduri dupa victoria din minutul 90+5!

Sumudica a trait la maximum ultimul meci de la arabi. A castigat derby-ul din deplasare cu Al Ahli in minutul 90+5 si a fugit sa sarbatoreasca cu suporterii!



Sumudica s-a simtit ca in Giulesti. Galeria lui a aprins torte! Doar Gaman a jucat tot meciul. Budescu a intrat in ultima jumatate de ora. Sumudica e pe 5 la arabi.

Al Shabab s-a impus cu 2-1 in meciul cu Al Ahli.