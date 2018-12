Cu FCSB, ca la Podul Inalt! Iftime de la Botosani vrea "victorie pentru Centenar". Patronul moldovenilor: "Pana acum ne-au dat cu terenul in cap"

FC Botosani vrea prima victorie contra FCSB-ului. In tur, cele doua echipe au remizat, scor 2-2, dupa ce ros-albastrii au condus cu 2-0.

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, le cere jucatorilor lui sa se bata "ca la Podul Inalt". Seful formatiei moldovene vrea prima victorie impotriva lui Becali. Meciul e duminica, de la 20:00, la Botosani.

"Acum am incredere si speranta. Nu avem ce pierde, nu e niciun pericol pentru noi. De Centenar vreau sa bat si eu FCSB-ul. Nu i-am batut niciodata si au fost situatii cand ziceau antrenorii mei ca ii omoram. Mi-a spus Leo Grozavu acum cativa ani: <Bai, Valeriu, ii batem pe astia, ma! Vin dupa meciurile din Europa, sunt obositi>. Ne-au curentat rau atunci, ne-au dat cu terenul in cap! Nu sunt entuziasmat ca sa traiesc visuri excentrice, dar am incredere in maturitatea echipei. Mergem la victorie ca la Podul Inalt", a spus Valeriu Iftime.

Ciobotariu: "Toata lumea stie ca simpatizez cu Dinamo"

Antrenorul Botosaniului, Liviu Ciobotariu, are un motiv in plus pentru a lupta pentru victoria contra FCSB-ului. El este dinamovist.

"Toata lumea stie, nu pot sa ascund asta, ca simpatizez cu Dinamo. Este un lucru normal, pentru ca am jucat si antrenat acolo, iar copilul meu joaca la Dinamo", a spus Ciobotariu.