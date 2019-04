Poli Iasi tocmai a transferat cel mai inalt fotbalist din Liga I si l-a prezentat intr-un mod GENIAL! Jucatorul n-a incaput in poza :))

Poli Iasi are poate cea mai tare pagina de Facebook dintre cluburile din Liga I. Moldovenii care manageriaza pagina clubului se tin de glume.

Poli Iasi a transferat cel mai inalt fotbalist din Liga I. Iar cei care se ocupa de pagina de Facebook a clubului au ales o metoda amuzanta de a-l prezenta pe acesta. Au pus o fotografie in care acesta n-a incaput!

Poli Iasi l-a legitimat pe portarul american Jacob Samnik, in varsta de 18 ani. Acesta a fost in probe in ultimele 3 luni si i-a convins pe oamenii din stafful echipei. El are 2.07 metri!

La prezentarea oficiala, Samnik s-a fotografiat alaturi de presedintele Adrian Ambrosie.

Pe pagina de Facebook, moldovenii au pus o fotografie in care fata jucatorului nu se vede :)