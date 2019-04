22:00 Arsenal - Napoli, meciul serii in sferturile Europa League! Benfica - Eintracht, Slavia - Chelsea, Villarreal - Valencia

19:51 Arsenal - Napoli, meciul serii



Sferturile de finala din Europa League au un afis impresionant - Arsenal si Napoli se intalnesc in aceasta seara pe Emirates. Pentru Arsenal, echipa aflata pe locul 5 in campionat, Europa League ar putea fi cea mai usoara cale spre urmatorul sezon de Champions League.



Si in Portugalia se joaca un meci fascinant. Peste 20.000 de suporteri germani au facut deplasarea la Lisabona, pentru meciul cu Benfica.



Toate partidele incep la ora 22:00.



Arsenal - Napoli

Benfica - Eintracht Frankfurt

Slavia Praga - Chelsea

Villarreal - Valencia