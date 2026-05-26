Meciul care a decis titlul a fost la Iași. Politehnica a bătut-o pe FCSB cu 1-0, cu un gol marcat de Andrei Cristea pe finalul partidei, iar Gigi Becali, supărat după eșec, a spus după acel sezon că ar fi putut rezolva totul cu 200.000 de euro, dar fără să ofere prea multe detalii.

Florin Prunea lansează acuzații grave

Florin Prunea (57 de ani), fostul mare internațional, lansează acuzații grave la opt ani distanță de la acel episod. Spune că Flavius Stoican, antrenorul de atunci al moldovenilor, și Adrian Ambrosie, cel care era președinte, ar fi fost cei care i-ar fi cerut această sumă lui Becali.

Rămâne de văzut care va fi replica celor doi la adresa acuzațiilor lansate de fostul portar. În acel an, CFR Cluj a câștigat titlul cu 50 de puncte, la un singur punct distanță de FCSB.

”Pe vremea, la Iași, Stoican făcea prețul, îi făcea prețul lui Gigi. Când a zis Gigi că ”mi-au cerut unii la Iași 200.000 de euro”. Cine i-a cerut pe ăia 200.000 de euro? Îți spun eu: el (n.r. Stoican) și Ambrosie, care era președinte”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

Ce spunea Becali atunci: ”Mai multe detalii nu dau”

Patronul de la FCSB a lansat atunci povestea în spațiul public și a dezvăluit, fără să ofere prea multe detalii, că i s-au cerut 200.000 de euro pentru a fi campion.

”Mă costa 200.000 şi eram campioni acum, însă mă pedepsea Dumnezeu şi nu ajungeam nici în grupele Europa League. Mai multe detalii nu dau.

Dacă voiam să fiu campion, trebuia să fac un singur lucru, să dau 200.000 de euro când am jucat cu Iaşiul ca să câştig meciul. Atâta mi s-a propus: 'Domnule, îmi dai 200.000 şi îţi dăm meciul'”, spunea Becali, la vremea respectivă.