"Pe bune? Eu nu am stiut" Fost jucator la Chelsea, dat afara intr-un mod INCREDIBIL de la echipa pe care o antrena! Cum a aflat!

Florent Malouda a fost demis de la FC Zurich.

Florent Malouda, fostul jucator al lui Chelsea, a fost pana in aceasta saptamana antrenorul elvetienilor de la FC Zurich. Acestia ocupa locul 6 in campionat, la doua puncte de locurile care duc in preliminariile UEFA Europa League.

Cu toate acestea, elvetienii au anuntat pe site-ul oficial si pe contul de Twitter ca francezul nu va mai conduce echipa de pe banca: "FC Zurich si Florent Malouda au ajuns la un acord pentru incetarea contractului. Proiectele in care Florent Malouda este implicat nu sunt compatibile cu sarcinile planificate de FC Zurich. Ii uram noroc si succes in cariera", a anuntat clubul.

Florent Malouda a reactionat la numai patru minute dupa ce clubul a publicat anuntul pe contul oficial de Twitter. Se pare ca francezul nu si-a negociat plecarea si nu stia ca va fi dat afara de clubul elvetian: "Pe bune? Eu nu am stiut", a fost raspunsul lui Malouda la anuntul publicat de FC Zurich.