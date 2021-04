Oficialii lui Poli Iasi au iesit la atac! Acuzatii la adresa fostului presedinte, Ciprian Paraschiv: "Rezultatele arata munca lui"

Poli Iasi se afla intr-o situatie delicata inainte de startul playout-ului si se afla pe ultimul loc al clasamentului.

Cu sanse mici de a mai ramane in Liga 1, dar si cu probleme financiare care par ca s-au rezolvat pentru un moment, iesenii au avut probleme si la nivel administrativ. Fostul presedinte al clubului, Ciprian Paraschiv, a fost atacat de un alt oficial la Iasiului, Adrian Ambrosie, care il acuza de deciziile gresile pe care le-a luat.

"E o problema cu domnul Paraschiv pe care nu reusim sa o intelegem. Mai ales ca a avut toata sustinerea noastra ca si consiliu director. I s-a dat mana libera. Insa, din pacate, din cauza pandemiei, s-au facut niste transferuri proaste. Intarzieri de salarii, de 4-5 luni. Au inceput sa dea vina pe consiliul director, in conditiile in care au avut toate deciziile in mana. Obiectivul ramane salvarea de la retrogradare si reorganizarea clubului din toate punctele de vedere. A fost o situatie delicata, deoarcere presedintele a avut mana libera si am aflat cu stupoare ca unii jucatori nu au primit banii.

A fost o sedinta in care ni s-a aprobat o suma de bani si sper sa reusim sa ajungem sa fie toti jucatorii egali. Stiti cum este, aceasta echipa este a orasului Iasi. E nevoie de un stadion, de o sala polivalenta. Din punctul asta de vedere, echipa este o imagine a orasului. Daca lucrurile nu merg foarte bine, e normal sa-si doreasca performanta domnul Chirita si sa medieze atunci cand apar anumite probleme.

Vreau sa-i felicit pe cei de la Botosani pentru performantele pe care le au reusit. Rezultatele o spun si o arata ca Paraschiv si Helesteanu nu si-au facut treaba. Mai esti si cu gura mare cand nu sunt rezultate. Chiar astazi am avut o sedinta si dorim sa fie liniste la echipa. Nu sunt lucrurile asa cum ne-am dorit, e greu, dar atat timp cat e speranta asta, luptam pana la capat", a spus Adrian Ambrosie la Ora Exacta in Sport.