Cutremur la Bayern! Lewandowski s-a batut parte in parte cu un coleg la antrenament si risca excluderea! Cu cine a avut meci de box!

Tensiuni in vestiarul lui Bayern! Lewandowski, cel mai bun marcator al echipei, s-a batut parte in parte cu un alt jucator.

Bataie la Bayern Munchen. Robert Lewandowski, goleadorul echipei bavareze in ultimii ani, s-a batut parte in parte cu francezul Kingsley Coman! Cotidianul german BILD scrie ca cei doi au fost despartiti cu greu de colegi.

Bayern, care vine dupa o victorie cu 5-0 in fata rivalei Borussia Dortmund, principala contracandidata la titlu in Germania, trece prin momente de mare tensiune.

BILD scrie ca antrenorul Niko Kovac va aparea maine dimineata intr-o conferinta de presa.

Lewandowski si Coman au fost despartiti de Niklas Sule si Jerome Boateng.

Coman l-a injurat pe Lewandowski, polonezul a sarit la bataie



BILD mai scrie ca intreg scandalul a plecat de la Kingsley Coman, care l-a insultat pe Lewandowski. Polonezul a sarit la bataie, iar cei doi si-au impartit pumni.

Anul trecut, Lewandowski a avut un conflict si cu Mats Hummels, dar pana la urma cei doi s-au impacat.

21 de goluri in 27 de meciuri are Lewandowski in acest sezon din Bundesliga.



3 goluri si un assist are Kingsley Coman.