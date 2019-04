Meci nebun pentru Sumudica in Arabia, impotriva unui alt antrenor roman! Finalul a fost incins, cu gol anulat, penalty si scandal: VIDEO

Marius Sumudica l-a batut pe Ciprian Panait in Arabia.

Al Shabab, echipa lui Marius Sumudica, Gaman si Budescu, a castigat meciul cu Al Batin. Formatia lui Sumudica s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la Al Batin, dar meciul a fost unul cu mari emotii pentru fostul campion al Romaniei. Budescu si Gaman au fost integralisti.

Al Shabab a castigat cu golurile marcate de brazilianul Seba in minutele 37 si 66, in timp ce pentru Al Batin a inscris Crysan, in minutele de prelungiri, dintr-un penalty.

Finalul a fost unul nebun. Al Batin a marcat in minutul 88, dar reusita a fost anulata pentru un fault in atac. Sumudica a explodat pe banca si a cerut asistenta VAR. Dupa reluare, Al Batin a obtinut pana la urma un 11 metri!

Al Shabab ramane pe locul 3, cu 50 de puncte, in timp ce Al Batin se afla pe locul 15, cu doar 22 de puncte. Al Batin e pe loc retrogradabil.

Sumudica are sanse mici la titlu, dat fiind ca liderul Al Nasr are 11 puncte in plus.