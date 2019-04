"Pana si eu puteam sa dau gol de acolo" AS Roma, raspuns GENIAL pentru fanul greu de impresionat! Ce surpriza i s-a pregatit!

In ceea ce priveste fotbalul, multi isi pot da cu parerea, insa nu toti ar putea pune in practica ceea ce afirma. Un lucru similar s-a intamplat si cu un suporter al lui AS Roma.

Clubul italian a creat un colaj cu toate golurile marcate de Cengiz Under in acest sezon, dar un suporter nu a fost impresionat de reusitele turcului. "Pana si eu puteam sa dau gol de acolo", a fost comentariul fanului italian.

AS Roma a pornit o adevarata campanie alaturi de unul din sponsorii sai, tocmai pentru a demonstra ca ceea ce fac fotbalistii pe teren nu este chiar la indemana oricui. Marco Nicolai, fanul greu de impresionat, a fost invitat de clubul italian sa arate cum ar putea marca din aceeasi pozitie, chiar pe Stadio Olimpico.

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!

But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! ????

