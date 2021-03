EXCLUSIV | "Poate sa vina oricine, daca nu face asta, pleaca!" Atac DUR la FCSB dupa ultimele decizii ale lui Becali: "Nu ai nicio sansa!" 

Gigi Becali a anuntat ce se intampla cu unul dintre transferurile din iarna.

Ante Vukusic (29 ani) nu mai are loc in echipa lui Gigi Becali dupa ce nu a reusit sa impresioneze la primele prestatii. Adus in iarna sa il inlocuiasca pe Sergiu Bus, un alt transfer adus de patron care nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor sale.

Atacantul croat nu a reusit sa inscrie pana acum, iar finantatorul a declarat recent ca nu va mai prinde echipa, insa va ramane sa se antreneze pana ii expira contractul, in vara.

Helmut Duckadam a comentat situatia lui Vukusic, lansand un atac la adresa patronului, care nu are rabdare cu niciunul dintre jucatorii sai.

"Eu am mai spus, la FCSB e foarte greu. Daca nu marchezi in primele 3-4 meciuri nu ai nicio sansa sa aiba cineva rabdare cu tine. Am vazut si cu Bus, acelasi lucru, un jucator foarte talentat.

La FCSB poate sa vina orice atacant din lume, daca nu marcheaza in primele trei meciuri, e pe lista de plecari", a spus Helmut Duckadam la PRO X.