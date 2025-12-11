Universitatea Craiova se dulează cu Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea este redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Meciul contează pentru etapa cu numărul cinci din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

Probleme pentru cehi după meciul de la Craiova

La finalul partidei de la Craiova, jucătorii lui Sparta Praga și suporterii echipei din Cehia avea pregătite două zboruri înapoi spre Praga.

Cu toate acestea, cele două avioane nu au putut ateriza la Craiova din cauza ceții dense și au aterizat în cele din urmă la București, pe „Aeroportul Otopeni”, conform informațiilor Sport.ro.

Astfel, jucătorii și suporterii echipei din Cehia vor fi nevoiți să călătorească până la București pentru a putea părăsi în această seară România.

