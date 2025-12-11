EXCLUSIV Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova

Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.

TAGS:
Universitatea CraiovaSparta PragaConference Leaguezbor
Din articol

Universitatea Craiova se dulează cu Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea este redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

  • Meciul contează pentru etapa cu numărul cinci din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

Probleme pentru cehi după meciul de la Craiova

La finalul partidei de la Craiova, jucătorii lui Sparta Praga și suporterii echipei din Cehia avea pregătite două zboruri înapoi spre Praga.

Cu toate acestea, cele două avioane nu au putut ateriza la Craiova din cauza ceții dense și au aterizat în cele din urmă la București, pe „Aeroportul Otopeni”, conform informațiilor Sport.ro.

Astfel, jucătorii și suporterii echipei din Cehia vor fi nevoiți să călătorească până la București pentru a putea părăsi în această seară România.

Echipele de start din Universitatea Craiova - Sparta Praga:

  • Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram

Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba

Antrenor: Filipe Coelho

  • Sparta Praga: Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Rrahmani, Haraslin

Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, Sailek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa

Antrenor: Brian Priske

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați &icirc;n finalul primei reprize
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați în finalul primei reprize
Probleme &icirc;n Bănie! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;naintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA
Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA
Cehii sunt pregătiți &icirc;nainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au c&acirc;ntat &icirc;n inima Băniei
Cehii sunt pregătiți înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au cântat în inima Băniei
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați &icirc;n finalul primei reprize
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați în finalul primei reprize
Craiova, de la agonie la extaz și &icirc;napoi: ce a făcut Anzor a &bdquo;&icirc;nghețat&ldquo; stadionul!
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!
Dezastru la Manchester United!
Dezastru la Manchester United!
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord
Adrian Rus, extrem de motivat &icirc;naintea duelului cu Sparta Praga: &bdquo;Nu contează asta&rdquo;
Adrian Rus, extrem de motivat înaintea duelului cu Sparta Praga: „Nu contează asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

A picat transferul pus la cale de FCSB: &rdquo;Nu s-a mai purtat nicio discuție&rdquo;

A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”

Unguroaicele, dăr&acirc;mate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant

Unguroaicele, dărâmate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant



Recomandarile redactiei
Craiova, de la agonie la extaz și &icirc;napoi: ce a făcut Anzor a &bdquo;&icirc;nghețat&ldquo; stadionul!
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați &icirc;n finalul primei reprize
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați în finalul primei reprize
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord
Soluția găsită de FCSB &icirc;n cazul &icirc;n care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează &icirc;n Superliga
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga
A produs surpriza &icirc;n Superliga și o avertizează pe FCSB: &rdquo;Nu le place c&acirc;nd adversarul face asta!&rdquo;
A produs surpriza în Superliga și o avertizează pe FCSB: ”Nu le place când adversarul face asta!”
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Și bătută, și cu banii luați! C&acirc;t trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lewandowski din Kosovo cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
"Lewandowski din Kosovo" cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

stirileprotv Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;

stirileprotv Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

stirileprotv De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!