Țepele lui Gigi Becali în 2021. De la recomandarea lui MM, la “băiatul bun” Vulturar: “De ce i-am luat? De prost!”

Deși în acest an au existat și câteva achiziții reușite la FCSB, precum Risto Radunovic, Valentin Gheorghe, Andrei Cordea sau Paulo Vinicius, jucători care au adus un plus echipei și s-au impus în formația de start, au existat mai multe mutări care s-au dovedit neinspirate.

Ante Vukusic, trimis să pună carne pe el după 130 de minute

Din punct de vedere cronologic, primul poate fi considerat Ante Vukusic (30 de ani), un atacant croat adus gratis, după o ultimă experiență în Slovenia, la Olimpija Ljubljana, acolo unde reușea să câștige titlul de golgheter cu un sezon înainte – 26 de goluri în 35 de apariții.

Adus la recomandarea lui Mihai Stoica, așa cum managerul general de la FCSB a recunoscut, Vukusic a prins doar cinci meciuri în Liga 1, niciunul ca titular, acumulând aproape 130 de minute pe teren. Croatul nu a avut vreo realizare notabilă, iar Gigi Becali s-a convins rapid: “Rămâne la noi doar ca să se antreneze, să mai pună niște carne pe el. De jucat, nu cred! Mai intră doar pe ușă, pe teren nu cred. Ce să mai fac? Am văzut ce era de văzut”, declara patronul de la FCSB pe 10 martie, la 41 de zile după ce atacantul semna contractul cu formația bucureșteană.

Omul cu banii de la FCSB s-a ținut de cuvânt, iar Vukusic a mai apărut doar pe banca lui FCSB în trei meciuri din aprilie. A rămas liber de contract în vară, iar la finalul lunii august a semnat cu ACR Messina, formație din liga a treia italiană, la care a strâns până acum 13 meciuri și două goluri.

În momentul semnării contractului cu FCSB, Vukusic declara optimist: “Am venit deoarece am fost atras de istoria glorioasă a clubului. Consider că FCSB este echipa perfectă pentru mine. Am vorbit cu mulți fotbaliști care au fost în România și toți mi-au vorbit la superlativ despre club”.

A început să-și pună semne de întrebare la doar câteva ore distanță, așa cum a povestit pentru presa din țara natală în iunie: “A doua zi, la antrenament, toți colegii m-au întrebat dacă știu unde am venit. Mi-au zis ‘Dacă nu marchezi la primul joc, atunci ești terminat imediat’. Am crezut că glumesc, dar s-a dovedit că aveau dreptate“, iar ulterior s-a lămurit și a vorbit fără ocolișuri despre tactica la care apela patronul: “Becali îi ierta doar pe cei tineri pentru că credea că poate lua bani ei. Nu puteam crede că un om poate decide prin telefon cine intră pe teren. Am jucat cu CFR Cluj în Supercupă, iar la pauză a decis să scoată cinci jucători ca să bage cinci tineri. O face prin telefon, are un om pe bancă”.

În fereastra de mercato din iarnă a sezonului 2020/2021, la FCSB au mai sosit Denis Haruț (de la FC Botoșani pentru 660.000 de euro), un jucător care prinde rar echipa de start, dar în care clubul pare că își pune în continuare speranțe, și Risto Radunovic (de la Astra Giurgiu, pentru 400.000 de euro), fundaș stânga care a devenit om de bază atât la FCSB, cât și în naționala Muntenegrului, în ciuda faptului că acesta a fost lăsat în unele momente pe banca de rezerve din dorința lui Becali de a-l promova pe tânărul Sorin Șerban (21 de ani).

Zdenek Ondrasek a încasat 1.000 de euro pentru fiecare minut jucat la FCSB

În vară, Gigi Becali s-a mai păcălit cu doi jucători străini. Atacantul ceh Zdenek Ondrasek (33 de ani) și fundașul central austriac Stipe Vucur (29 de ani) au semnat cu FCSB în luna iunie, dar ambii au fost dați afară după trei meciuri jucate.

Ondrasek venea după un sezon în țara natală, la Viktoria Plzen, unde strânsese șase goluri în 34 de meciuri, iar Becali și-a luat o măsură de precauție din start: i-a oferit contract pe un singur sezon, nu pe două, cum cerea cel poreclit “Cobra”, iar în cazul în care ar fi jucat în 70% dintre meciurile sezonului ar fi beneficiat automat și de prelungirea înțelegerii.

“L-am luat pe ăsta, omul are experiență. Îl știe toată lumea. Nu este nici Mbappe, nici Messi și nici Neymar, dar cât de cât a jucat, a dat goluri. Noi avem nevoie de un atacant puternic și să nu se lovească mingea ca de perete, cum s-a întâmplat în anumite cazuri”, spunea Becali, după ce Ondrasek semna cu FCSB.

N-a mai fost nevoie de vreun calcul pentru extinderea contractului. Ondrasek a părăsit clubul pe ușa din dos, după o repriză jucată împotriva lui FC Botoșani (0-0), 20 de minute bifate împotriva Universității Craiova (4-1) și încă o repriză în meciul de tristă amintire cu Șahtior Karagandy (1-2, 3-5 d.l.d), în urma căruia FCSB a fost eliminată rușinos din Conference League, după un singur tur.

La fel ca Vukusic, Ondrasek nu a reușit să aibă vreun impact în cele 110 minute strânse în tricoul lui FCSB, iar Becali l-a dat afară. De altfel, finanțatorul nu a avut nevoie de 110 de minute, ci de 45, după meciul cu FC Botoșani, primul din Liga 1, trăgând o concluzie clară: “Ondrasek nu e ceea ce noi dorim. Nu vreau să mai critic din prima zi, dar nu poate face față la noi. Vom vedea cu cine jucăm atacant”, explica Becali.

Eliminarea din Conference League a pus capac, iar una dintre victime a fost Ondrasek: “Ce măsuri să iei? O să dau vreo doi jucători afară, le zic 'bă, băieți, la revedere'. Ce să mai fac cu ei dacă nu merge echipa în Europa?”, spunea Becali, după mecul cu Karagandy.

Într-o lună și jumătate, Ondrasek a trecut de la “Aveați nevoie de un nebun ca mine care să marcheze, să ajute echipa“, declarație făcută la momentul prezentării, la “E o junglă acolo!”, reacție avută în august, când deja era liber de contract.

Ondrasek a primit 30.000 de euro la semnătură și 80.000 de euro în momentul rezilierii contractului cu FCSB, echivalentul a patru salarii. În total, 110.000 de euro, adică 1.000 de euro pentru fiecare minut jucat în tricoul echipei lui Becali.

La final lunii august, Ondrasek și-a găsit o nouă echipă – Tromso, formație norvegiană la care evoluase și în trecut și alături de care a reușit să evite retrogradarea în sezonul recent încheiat, înregistrând un gol și o pasă decisivă în cele 11 meciuri jucate. Tromso i-a oferit cehului doar un contract de scurtă durată, până la finalul sezonului, astfel că Ondrasek este din nou liber de contract. Acum, atacantul este obligat să rămână liber până în vară, având în vedere că a jucat deja la două cluburi în acest sezon, iar o revenire la FCSB este exclusă.

Stipe Vucur, un transfer făcut de "băiatul bun Vulturar": "I-am botezat copilul"

Stipe Vucur a avut un parcurs aproape identic cu cel al lui Ondrasek. Fundașul central crescut la Salzburg, care jucase ultima oară în liga a treia din Germania, la Hallescher FC, a fost adus de Gigi Becali gratis, la recomandarea agentului Florin Vulturar, acceptul patronului venind mai greabă după alte criterii decât cele fotbalistice: “Vulturar l-a propus. Lui Vulturar i-am botezat copilul. E un băiat bun, merge și la biserică. I-am zis despre Vucur că dacă nu are peste 1,90 metri, nu discut! Îl iau pe un an pe Vucur, apoi îi fac două contracte: unul pe un an, apoi pe doi ani. Îi dau 10.000 în primul an, dacă îmi convine în ceilalți îi dau 12.000, apoi 15.000. Dacă nu, nu-l mai țin”, spunea Becali.

Impresarul i-a realizat un portret lui Vucur în spațiul public, asemănându-l cu Lukasz Szukala, un fundaș polonez care a avut parte de mult mai multe realizări în tricoul lui FCSB, inclusiv trei titluri de campion în palmares.

“E un jucător interesant pentru România. Este un jucător care a jucat peste 150 de meciuri în liga a doua din Germania, poate fi un jucător bun pentru România. Nu e așa ușor să transferi un fotbalist din liga a doua din Germania în România. Are 28 de meciuri la Kaiserlautern, are și în Bundesliga 30 de meciuri.Îl urmăream de mult timp, în ultima săptămână a fost în discuții și cu o formație din Austria, prima ligă, o echipă foarte bună. El a discutat și cu o altă echipă din România, Sepsi, dar atunci nu voia să vină în România. Dar FCSB e un nume mare din România, probabil asta l-a determinat să vină.Seamănă cu Szukala, nu are cea mai bună viteză din lume, dar e un jucător foarte interesant dacă reușește să se integreze, nu e un jucător rău. A venit liber, a terminat contractul în Germania“, declara Vulturar, după ce Vucur a semnat cu FCSB.

Vucur a apărut de trei ori în echipa lui FCSB, de fiecare dată ca titular: 45 de minute vs. FC Botoșani (0-0), 90 de minute vs. Universitatea Craiova (4-1) și 120 de minute vs. Șahtior Karagandy (1-2, 3-5 d.l.d). Prestația austriacului din meciul contând pentru Conference League l-a scos din sărite pe Becali, care anunța imediat după joc: “Vlad a dat un assist, și unul Vucur. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Cum să iei golul ăsta?“.

“De ce i-am luat pe Ondrasek și Vucur? De prost!”, a fost reacția lui Becali la scurt timp după umilința cu Karagandy, iar patronul de la FCSB făcea și o promisiune la momentul respectiv: “Am învățat din greșeli. În viața mea n-o să mai iau jucători din ăștia de 28-29 de ani din străinătate care suntliberi și îi iau eu liberi de buni. La Ondrasek și Vucur mă refer. Nu mai vreau să-i văd la prima echipă, să-i văd la echipa a doua. Îi las liberi, au timp o lună să se transfere, să se ducă. Vucur nici nu juca în viața lui dacă nu făcea Cristea greșeala aia. De ce i-am luat? De prost! De prost, mă! Îţi spun eu, de prost, de prost! Păi mai fac eu vreodată prostia asta? Ce îmi trebuie mie tâmpenii din astea? Îi iau dacă îi văd eu la Craiova, la Piteşti, la Botoşani”.

Stipe Vucur nu și-a mai găsit echipă după despărțirea de FCSB, fiind liber de contract și în momentul de față.

În ceea ce privește celelalte transferuri realizate de FCSB în vară, la capitolul eșecuri ar putea fi trecuți în curând Ivan Mamut (24 de ani, patru meciuri, niciun gol) și Andrei Burlacu (24 de ani, nu a debutat încă). Cei doi foști jucători ai Universității Craiova, sosiți la echipa lui Becali în urma unui schimb cu Ionuț Vînă, rămân totuși cu speranța că se află în continuare sub contract și ar putea beneficia de câteva șanse în prima parte a anului viitor.