FCSB - CFR Cluj, ultimul duel din Liga 1 pe Arena Nationala! Ce variante are echipa lui Becali pentru meciurile din playoff

FCSB nu va mai juca decat un singur meci in acest sezon pe Arena Nationala.

Este vorba despre derby-ul cu CFR Cluj din etapa a 28-a a sezonului regulat, care este programat pe 19 martie, de la ora 20:30.

Ulterior, pentru duelul cu Universitatea Craiova, dar si pentru partidele din playoff-ul Ligii 1, FCSB este nevoita sa isi caute un stadion. Asta pentru ca Arena Nationala va fi predata catre UEFA pentru a se face pregatirile necesare organizarii Euro 2020, care se joaca in perioada 11 iunie - 11 iulie.

Variantele pe care Gigi Becali le are pentru partidele care au mai ramas de jucat acasa in acest sezon al campionatului sunt stadioanele din Giurgiu, Buzau sau Targu Jiu. Patronul ros-albastrilor a declarat recent ca echipa sa va juca pe noua arena Arcul de Triumf din Bucuresti.

FCSB mai are 4 meciuri de disputat in sezonul regulat, urmand a juca in deplasare cu UTA si Sepsi si acasa cu CFR si Craiova.

Romania va fi ultima echipa care va juca pe National Arena pana la Campionatul European.

'Tricolorii' vor disputa partida cu Germania, din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, pe Arena Nationala, pe 28 martie, de la ora 21:45. Toate meciurile echipei nationale vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.