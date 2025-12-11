Clubul patronat de Gigi Becali a ajuns la un acord cu Hermannstadt în privința transferului în schimbul sumei de 450.000 de euro, plus un procent dintr-un transfer ulterior.

FCSB a găsit soluția dacă transferul lui Kevin Ciubotaru eșuează

Mai rămâne doar ca fotbalistul să își dea acordul, iar Mihai Stoica a dezvăluit că oficialii roș-albaștrilor vor purta negocieri cu fotbalistul în perioada de transferuri din iarnă, atunci când Ciubotaru va lua o decizie cu privire la transferul la campioana României.

Fotbalistul de 21 de ani ar avea anumite rezerve cu privire la un eventual transfer la FCSB, motiv pentru care roș-albaștrii s-au apucat deja să caute alternative pe postul de fundaș stânga în cazul în care mutarea va pica.

Conform Fanatik, pe lista celor de la FCSB a ajuns și Conrado, fundașul stânga al celor de la Oțelul Galați. Fotbalistul gălățenilor a impresionat în această stagiune prin contribuțiile aduse pe faza ofensivă.

În cele 11 meciuri jucate în acest sezon la Oțelul, Conrado a înscris de patru ori.

28 de ani are Conrado.

400.000 de euro este cota de piață a lui Conrado, conform Transfermarkt.

Dorinel Munteanu e pregătit să îl piardă pe Kevin Ciubotaru. Daniel Niculae spune că fundașul ar putea ajunge în străinătate

Miercuri, în ziua în care a fost prezentat oficial la FC Hermannstadt, noul antrenor Dorinel Munteanu a fost întrebat despre posibilitatea ca jucătorul său să ajungă la FCSB în ianuarie.



"Eu văd un lucru bun ca dacă ai jucători valoroși să și vinzi. Dacă va trebui să plece Ciubotaru, care e un jucător valoros, nu putem să-l oprim. Suntem puși aici ca să găsim soluții și să compensăm plecarea lui", a spus Dorinel Munteanu.

