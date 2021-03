El este STARUL lui Becali pe care Radoi nu are voie sa NU il cheme la nationala: "E jucatorul numarul 1 de la FCSB!" 

Anghel Iordanescu (70 ani) a analizat jucatorii de la FCSB si a dat verdictul in privinta celui mai bun.

Fostul selectioner a vorbit despre nationala lui Mirel Radoi, care joaca in preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Iordanescu a analizat jucatorii pe care selectionerul ar trebui sa ii cheme la nationala si a concluzionat ca golgheterul din Liga 1 nu trebuie sa lipseasca.

Florin Tanase (26 ani) face cel mai bun sezon al carierei. Capitanul ros-albastrilor este pe primul loc in clasamentul golgheterilor cu 17 goluri reusite in acest sezon.

"Tanase este jucatorul numarul 1 de la FCSB, nu doar ca e golgheter. Nu cred ca ar trebui sa lipseasca din lotul nationalei", a spus Anghel Iordanescu pentru Digi Sport.

'Decarul' FCSB a fost decisiv in ultimul meci al echipei sale cu Gaz Metan Medias. Tanase a marcat golul victoriei in prelungirile meciului, ducandu-si echipa pe pozitia de lider in clasament din nou.