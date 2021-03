"Mai intra doar pe usa, pe teren nu cred!" Becali, ATAC la unul dintre jucatorii sai! E OUT din echipa: "Am vazut ce era de vazut!" 

Gigi Becali a anuntat ca unul dintre transferurile recente nu va mai prinde echipa!

Ante Vukusic (29 ani) a fost adus in iarna la FCSB, la recomandarile managerului general al clubului, Mihai Stoica. Atacantul nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor patronului, care a decis sa renunte la el din vara.

Dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Becali nu a fost multumit de primele prestatii ale lui Vukusic si ii decisese soarta deja dupa primele 3 aparitii. Cu toate astea, i-a mai dat cateva sanse, insa fara succes, iar acum a confirmat ca fostul golgheter din Slovenia are sanse foarte mici sa mai joace.

"Vukusic ramane la noi doar ca sa se antreneze, sa mai puna niste carne pe el. De jucat, nu cred. Mai intra doar pe usa, pe teren nu cred. Ce sa mai fac? Am vazut ce era de vazut", a declarat Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Atacantul croat nu a reusit sa inscrie in acest an pentru FCSB, iar cel mai probabil va pleca in vara, atunci cand ii expira contractul.