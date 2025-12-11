Adrian Rus, extrem de motivat înaintea duelului cu Sparta Praga: „Nu contează asta”

Adrian Rus, extrem de motivat &icirc;naintea duelului cu Sparta Praga: &bdquo;Nu contează asta&rdquo; Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.

TAGS:
Universitatea CraiovaConference LeagueSparta PragaAdrian Rus
Din articol

Universitatea Craiova primește joi seară, de la ora 19:45, vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

  • Meciul va conta pentru etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

Adrian Rus, încrezător înaintea meciului cu Sparta Praga

Adrian Rus a recunoscut că formația din Cehia este mai experimentată decât oltenii în cupele europene, dar echipa sa nu va ține cont de acest fapt.

Fundașul a scos în evidență atmosfera bună din jurul clubului din Bănie.

„Este un meci greu, Sparta Praga o echipă foarte bună, au venit aici să câştige. Trebuie să intrăm mai bine în teren şi să câştigăm. Sunt emoţii, dar trebuie să le controlăm şi să câştigăm.

Într-adevăr, avem un lot foarte bun, numeros şi nu se simte lipsa niciunui jucător. Antrenorul a ales un prim 11 pentru această partidă. Nu doar primul 11 este important. După ce se fac schimbările, se schimbă jumătate de echipă. Şi cei de pe bancă sunt foarte importanţi.

Probabil că au experienţă, nu contează asta. Jucăm acasă, în faţa suporterilor noştri, asta ar trebui să ne motiveze şi să luăm cele trei puncte.

După rezultatele pozitive, după ce câştigi, încrederea e mult mai mare. Ne motivează şi jocul pe care l-am prestat şi în ultima etapă. Sperăm să câştigăm şi să marcăm goluri. Va conta foarte mult, la Craiova e o atmosferă foarte bună, ne dă o energie incredibilă. Sperăm să-i bucurăm cu trei puncte.” a declarat Adrian Rus la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Probleme &icirc;n Bănie! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;naintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA
Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Penalty risipit de olteni!
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Penalty risipit de olteni!
Cehii sunt pregătiți &icirc;nainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au c&acirc;ntat &icirc;n inima Băniei
Cehii sunt pregătiți înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au cântat în inima Băniei
ULTIMELE STIRI
Craiova, de la agonie la extaz și &icirc;napoi: ce a făcut Anzor a &bdquo;&icirc;nghețat&ldquo; stadionul!
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Penalty risipit de olteni!
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Penalty risipit de olteni!
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Dezastru la Manchester United!
Dezastru la Manchester United!
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

A picat transferul pus la cale de FCSB: &rdquo;Nu s-a mai purtat nicio discuție&rdquo;

A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”

Unguroaicele, dăr&acirc;mate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant

Unguroaicele, dărâmate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant



Recomandarile redactiei
Craiova, de la agonie la extaz și &icirc;napoi: ce a făcut Anzor a &bdquo;&icirc;nghețat&ldquo; stadionul!
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Penalty risipit de olteni!
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Penalty risipit de olteni!
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord
Soluția găsită de FCSB &icirc;n cazul &icirc;n care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează &icirc;n Superliga
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Și bătută, și cu banii luați! C&acirc;t trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lewandowski din Kosovo cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
"Lewandowski din Kosovo" cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
CITESTE SI
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

stirileprotv Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;

stirileprotv Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

stirileprotv De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!