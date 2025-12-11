Adrian Rus, extrem de motivat înaintea duelului cu Sparta Praga: „Nu contează asta”

Universitatea Craiova primește joi seară, de la ora 19:45, vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro , cât și pe Facebook Sport.ro .

Adrian Rus, încrezător înaintea meciului cu Sparta Praga

Adrian Rus a recunoscut că formația din Cehia este mai experimentată decât oltenii în cupele europene, dar echipa sa nu va ține cont de acest fapt.

Fundașul a scos în evidență atmosfera bună din jurul clubului din Bănie.

„Este un meci greu, Sparta Praga o echipă foarte bună, au venit aici să câştige. Trebuie să intrăm mai bine în teren şi să câştigăm. Sunt emoţii, dar trebuie să le controlăm şi să câştigăm.

Într-adevăr, avem un lot foarte bun, numeros şi nu se simte lipsa niciunui jucător. Antrenorul a ales un prim 11 pentru această partidă. Nu doar primul 11 este important. După ce se fac schimbările, se schimbă jumătate de echipă. Şi cei de pe bancă sunt foarte importanţi.

Probabil că au experienţă, nu contează asta. Jucăm acasă, în faţa suporterilor noştri, asta ar trebui să ne motiveze şi să luăm cele trei puncte.

După rezultatele pozitive, după ce câştigi, încrederea e mult mai mare. Ne motivează şi jocul pe care l-am prestat şi în ultima etapă. Sperăm să câştigăm şi să marcăm goluri. Va conta foarte mult, la Craiova e o atmosferă foarte bună, ne dă o energie incredibilă. Sperăm să-i bucurăm cu trei puncte.” a declarat Adrian Rus la Prima Sport.

