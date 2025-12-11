Cuantumul net al datoriilor echipei engleze de fotbal Manchester United a depăşit un miliard de dolari (749 de milioane de lire sterline) pentru prima dată din cauza împrumuturilor pentru transferurile de jucători, datoria clubului ajungând la cel mai mare nivel de când a fost preluat de familia Glazer, în anul 2005, conform ESPN, citat de Agerpres.

Dezastru financiar pentru Manchester United

În datele contabile din primul trimestru, care au fost publicate joi, împrumuturile lui United, acumulate de când familia Glazer a preluat clubul, au fost raportate ca fiind de 481 de milioane de lire sterline.

Dar, pe măsură ce United a folosit încă 105 milioane de lire din facilitatea de creditare rotativă, un mecanism de împrumut suplimentar, până la totalul împrumuturilor de 268 de milioane de lire, astfel că totalul datoriei nete a clubului englez a crescut la 749 de milioane de lire.

United a strâns datoria uriaşă de când familia Glazer, proprietara francizei Tampa Bay Buccaneers din NFL, a cumpărat în urmă cu 20 de ani clubul, care nu avea datorii.

Grupul Ineos, condus de cel mai bogat britanic, Sir Jim Ratcliffe, a devenit proprietar minoritar, în februarie 2024, după ce a cumpărat 27,7% din club, într-o înţelegere contractuală în valoare de 1,3 miliarde de lire.

Ratcliffe şi Ineos au întreprins de atunci demersuri de reducerea costurilor la echipa de pe Old Trafford cu scopul de a face clubul mai sustenabil.

În ciuda faptului că datoriile au depăşit un miliard de dolari pentru prima dată, responsabilul executiv al clubului, Omar Berrada, a declarat că rezultate financiare recente arată că se fac ''progrese în transformarea clubului''.

Profitul raportat după primele trei luni ale sezonului

United nu participă în acest sezon în cupele europene, dar a raportat un profit de 13 milioane de lire pentru primele trei luni ale sezonului, după o pierdere de 6,9 milioane de lire în aceeaşi perioadă a sezonului trecut.

Veniturile totale ale lui United pentru perioada menţionată au scăzut cu circa 2%, la 140,3 milioane de lire. Acest fapt este cauzat de absenţa dintr-o competiţie europeană la masculin în sezonul curent. În clasamentul actual din Premier League se află pe locul şase sub bagheta portughezului Ruben Amorim.

Echipa feminină, antrenată de Marc Skinner, se află pe locul trei în Superliga Feminină şi concurează în Liga Campionilor.

Omar Berrada: „Facem progrese serioase în transformarea clubului”

„Aceste rezultate financiare reflectă rezilienţa clubului Manchester United pe măsură ce facem progrese serioase în transformarea clubului”, a spus Berrada.

„Dificultatea deciziilor pe care le-am luat în trecut au generat o bază mai mică a costurilor şi mai eficientă, o organizare eficientă capabilă să conducă clubul spre o performanţă comercială şi sportivă îmbunătăţită pe termen lung”, a mai spus acesta.

„Acest lucru ne-a ajutat să investim în echipele noastre, masculină şi feminină, să fim pe locurile şase şi trei în Premier League şi în Superliga Feminină'', conform lui Berrada.

„Declaraţia financiară confirmă că United continuă să vadă impactul costurilor de operare şi programele de reducere a numărului de oameni, implementate anul precedent'', a adăugat Omar Berreda.

Ineos a supervizat schema de concediere pe scară largă, care a făcut parte dintr-o restructurare amplă a operaţiunilor clubului care reprezintă o sumă de 8,6 milioane de lire în primul trimestru al anului fiscal din 2026.

Acest program, alături de salariile reduse ale jucătorilor, au rezultat în cheltuieli, în beneficiul angajaţilor pentru întregul trimestru, reduse cu 6,6 milioane de lire sterline faţă de anul precedent, la 73,6 milioane de lire.



Veniturile din sponsorizări au scăzut cu 9,3%, la 47 milioane de lire, dar clubul anunţă că rămâne încrezător asupra posibilităţii unor venituri record situate între 640 - 660 milioane de lire.

